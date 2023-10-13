Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Simak, Prospek Kerja Lulusan Politeknik STIS

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |20:28 WIB
Simak, Prospek Kerja Lulusan Politeknik STIS
Prospek kerja lulusan Politeknik STIS (Foto: STIS)
JAKARTA - Prospek kerja lulusan Politeknik STIS menarik disimak. Politeknik Statistika STIS merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang cukup favorit di kalangan pelajar.

Jurusan statistika meliputi dua macam peminatan yaitu Statistika Ekonomi dan Statistika Sosial dan Kependudukan. Sementara itu, jurusan Komputasi Statistik memiliki dua macam peminatan yaitu Ilmu Data atau Sains Data dan Sistem Informasi.

Pada pembentukan Ais didasarkan pada Surat Keputusan No.377/PM/1958 tentang berdirinya Akademi Ilmu Statistik pada 11 Agustus 1958. Tujuan pendirian AIS ini adalah untuk mendidik tenaga pelaksana kegiatan pada tingkat semi ahli.

Dikutip dari berbagai sumber, Jumat (13/10/2023), Politeknik Statistika STIS merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS). Melihat ke belakang, keberadaan sekolah kedinasan ini berawal dari munculnya Akademi Ilmu Statistik (AIS). Lulusan Politeknik Statistika STIS akan diangkat sebagai calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pusat Statistik (BPS) yang berada di seluruh wilayah Indonesia sampai tingkat Kabupaten/Kota.

 BACA JUGA:

Prospek Kerja Politeknik Statistika STIS

Lulusan STIS tidak perlu bingung kerja dimana setelah lulus karena diangkat menjadi ASN di BPS. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang berhubungan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian massa data numerik untuk dijadikan suatu informasi atau untuk tujuan menyimpulkan proporsi secara keseluruhan dari sampel yang representatif.

Adapun prospek kerja lainnya yang berkaitan dengan statistika sebagai berikut :

 

1. Ahli Ekonomi

Sejumlah tugas penting sebagai ahli ekonomi adalah mengumpulkan dan menganalisis data, meneliti tren data, hingga mengevaluasi sejumlah permasalahan ekonomi dan melakukan peramalan ekonomi agar bisa mengambil suatu keputusan yang paling tepat.

 

2. Biometrician

Profesi yang satu ini sangat keren, ahli biometrik merupakan gabungan antara ahli matematika dan biologi, beberapa tugas utama adalah menganalisis atau memberikan saran-saran penting kepada organisasi di bidang kesehatan dan biologi.

3. Aktuaris

Seorang aktuaris akan menggunakan teori keuangan dan statistik untuk menilai kemungkinan terjadinya peristiwa tertentu dan kemungkinan biaya keuangannya.

Halaman:
1 2
