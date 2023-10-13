Wujudkan Senyum dan Gusi Sehat, Ini Pentingnya Profesi Dokter Gigi

JAKARTA - Salah satu organ tubuh terpenting adalah gigi. Sayangnya, karena organ ini terletak di dalam mulut, seringkali luput untuk dirawat. Saat sudah sakit gigi, sebagian anak-anak bahkan orang dewasa, takut pergi ke dokter gigi. Dari segi edukasi, profesi kedokteran gigi adalah profesi bergengsi dan sangat dibutuhkan.

Banyak calon mahasiswa yang tertarik untuk masuk sekolah kedokteran gigi di fakultas kedokteran gigi. Ternyata tidak hanya sains, dokter gigi juga butuh belajar ilmu sosial.

Jurusan Kedokteran Gigi

Dilansir dari American Dental Education, Jumat (13/10/2023), ternyata seorang dokter gigi perlu juga dibekali ilmu sosial, karena kemampuan berhubungan dengan pasien dan menghadapi berbagai kepribadian dan perspektif berbeda sama pentingnya dengan memiliki latar belakang biologi yang baik. Di AS, banyak sekolah kedokteran gigi telah menerima siswa dengan jurusan musik, sejarah seni, teknik, matematika, humaniora dan administrasi olahraga, dan masih banyak lagi. Namun mayoritas mahasiswa kedokteran gigi masih mengambil jurusan biologi dan kimia.

Kamu mungkin juga bertanya-tanya tentang jurusan terbaik untuk program gelar dokter gigi dan proses menjadi dokter gigi. Meskipun biasanya diperlukan delapan tahun pendidikan untuk bisa menjadi dokter gigi, tetapi prospek cerah dengan penghasilan yang tinggi sebanding dengan studi yang ditempuh.

Kedokteran gigi adalah bidang studi doktoral. Studi kedokteran gigi adalah tujuan jangka panjang yang harus diingat oleh mahasiswa sarjana. Namun, di sebagian besar sekolah sarjana, tidak ada jurusan dokter gigi khusus.

Dikutip dari Brain Academy, Jurusan Kedokteran Gigi adalah program studi yang mempelajari tentang perawatan kesehatan oral manusia, mulai dari daerah gigi dan mulut, sampai cara mengobati berbagai permasalahan pada area tersebut.

Ilmu Kedokteran Gigi sangat berkaitan dengan syaraf yang ada pada leher dan kepala pasien. Oleh karenanya, seorang dokter gigi juga perlu menguasai ilmu-ilmu kedokteran dasar (basic medical science) yang dipelajari oleh para mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK). Selain itu, cakupan Jurusan Kedokteran Gigi juga meliputi aspek keindahan pada gigi, gusi, dan mulut (estetika).

Gigi Sehat Senyum Menawan

FDC Dental Clinic melaporkan kebiasaan masyarakat Indonesia berwisata kuliner membuat gigi mereka berisiko jika tidak dirawat. Senyuman adalah satu aset paling berharga. Senyuman yang sempurna adalah cerminan kebahagiaan dan percaya diri. Itulah mengapa perawatan gigi berkualitas adalah hal yang sangat penting.

Sebuah senyum yang indah adalah aset berharga bagi siapa saja. Senyuman yang sempurna tidak hanya memberikan penampilan yang lebih menarik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu, perawatan gigi yang berkualitas juga penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut yang baik. Ini dapat membantu mencegah berbagai masalah kesehatan gigi, seperti karies gigi, gusi berdarah, atau penyakit periodontal.