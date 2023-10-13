5 Burung Pintar Bersuara Merdu dan Bisa Tirukan Suara Manusia

JAKARTA - 5 burung pintar bersuara merdu dan bisa tirukan suara manusia menarik untuk diketahui. Burung-burung ini selain bersuara merdu juga bisa tiru suara manusia, lho! Burung adalah salah satu hewan yang kerap kali ditemukan jadi peliharaan di rumah. Selain warna bulunya yang bagus, suara kicauannya jadi daya tarik tersendiri.

Burung jadi salah satu spesies hewan yang banyak ragamnya. Selain mudah ditemukan, perawatan untuk memelihara burung terbilang cukup mudah. Kicauan burung juga dapat menghiasi rumah agar tidak sepi.

Beberapa burung tidak hanya berkicau saja, tapi juga dapat meniru suara manusia. Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (13/10/2023), berikut ini daftar burung yang kicauannya merdu dan bisa tiru suara manusia.

1. Burung Nuri

Burung nuri jadi salah satu hewan yang disukai jadi peliharaan sebab kicauannya sangat merdu. Selain itu, burung ini juga bisa tiru suara manusia dengan jelas dan jernih. Untuk bisa menirukan suara manusia, burung nuri harus memiliki mental dan fisik yang cukup serta sering dilatih. Jenis nuri yang bisa mengikuti suara manusia yakni nuri bayan, nuri abu afrika, dan nuri kepala hitam.

2. Burung Beo

Jenis burung ini adalah salah satu burung yang dikenal suka tiru perkataan manusia. Tidak hanya suara manusia, burung beo juga bisa tiru suara hewan, dan suara lingkungan di sekitarnya. Suara yang diciptakan sangat detail bahkan kata atau kalimat yang diucapkan sering diulang-ulang. Jenis beo yang terkenal meniru suara manusia biasanya beo abu-abu Afrika, beo Amazon, dan beo quaker.

3. Burung Kakatua

Burung kakatua juga jadi salah satu burung peliharaan yang bisa tiru suara manusia. Burung ini dikenal memiliki kecerdasan tinggi sehingga mudah untuk menirukan berbagai suara, termasuk suara manusia. Burung kakatua juga dikenal memiliki kepribadian yang ramah.