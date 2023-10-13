Burung Gereja Paling Takut dengan Apa? Simak Penjelasan Selengkapnya

JAKARTA- Masih banyak yang penasaran hewan seperti Burung Gereja paling takut dengan apa? Karena sama halnya dengan manusia, seluruh makhluk hidup termasuk Burung Gereja memiliki ketakutannya tersendiri.

Sehingga hal ini bisa menjadi strategi bagi kamu yang ingin mengusir Burung Gereja yang gemar mengotori plafon, teras rumah, hingga merusak hasil panen biji-bijian yang telah ditanam.

Cara ini dinilai ampuh untuk membuat Burung Gereja takut kocar-kacir hingga ogah bersarang di rumahmu kembali. Lantas apa saja yang paling ditakuti dari burung gereja?

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (13/10/2023) terkait ketakutan dari Burung Gereja.

Burung Gereja Paling Takut dengan Apa?

Pada ulasan ini Anda akan disuguhkan beberapa informasi menarik dan bermanfaat terait hal apa saja yang ditakuti oleh burung gereja. Simak poin dan penjelasan satu ini :

1. Kapur Barus

Burung Gereja ternyata paling takut dengan suatu benda yaitu kapur barus. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan bahwa kapur tersebut memiliki bau wangi yang ternyata tidak disukai oleh burung gereja. Dengan begitu dijamin burung pipit kecil itu tidak akan pernah kembali ke rumahmu apabila ditemukan kapur barus pada area tempat singgahnya.