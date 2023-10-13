Tebak, Bagaimana Cara Burung Tidur?

JAKARTA – Bagaimana cara burung tidur? Seringkali hal itu membuat penasaran. Ditambah lagi ketika kita lebih sering melihat burung beraktivitas daripada istirahat.

Burung memang sering berterbanggan ataupun hunggap diatas pohon, yang dimana burung sering kali membuat sarangnya di sana. Namun bagaimana caranya burung tidur?

Dilansir dari laman Universitas Narotama, Jumat (13/10/2023) kebanyakan burung akan tidur dengan cara yang unik, yaitu dengan setengah dari otaknya aktif, dan separuhnya beristirahat dengan saat yang bersamaan. Secara ilmiah, hal ini disebut dengan unihemispheric slow-wave sleep (USWS). Atau secara bahasa manusianya hampir mirip dengan Lucid dream

Jika manusia mengalami lucid dream, manusia bisa mengendalikan mimpinya sendiri. Namun burung akan membuka matanya sedikit. Banyak alasan yang mendukung perilaku burung ini, alasan yang paling mudah diterima karena burung sendiri hal yang beresiko.

Sebab bisa saja burung terancam oleh pemangsa. Selain burung, salah satu hewan yang bisa tidur sambil membuka matanya adalah paus.