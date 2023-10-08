Apakah Ikan Gumpal Bisa Dimakan?





JAKARTA - Apakah ikan gumpal bisa dimakan? Ikan gumpal, atau mungkin lebih akrab dikenal dengan ikan buntal atau ikan fugu merupakan salah satu spesies ikan yang memiliki racun mematikan.

Racun ini terdapat pada duri-duri yang muncul saat mereka menggembungkan tubuhnya sebagai bentuk pertahanan diri ketika ikan ini merasa terancam. Namun, beberapa mungkin sudah mengetahui kalau ikan gumpal seringkali dihidangkan di beberapa restoran Jepang dan Tiongkok sebagai salah satu menu favorit.

Dengan racun yang mereka miliki, lantas apakah ikan gumpal memang benar bisa dimakan? Simak penjelasan lengkapnya dalam artikel berikut ini dikutip dari berbagai sumber, Minggu (8/10/2023).

Fakta Ikan Gumpal

1. Hanya Boleh Dimasak oleh Juru Masak Ahli

Menjawab pertanyaan di atas, ikan gumpal atau ikan buntal memang dapat dimakan, denyan syarat hanya bisa dilakukan oleh juru masak andal yang sudah memiliki lisensi dan lolos berbagai jenis tes. Selain itu, proses pengolahan ikan ini juga tidak sembarangan.

Racun yang berada di dalam ikan fugu terdapat di liver, kulis, usus, dan kelenjar reproduksi. Maka dari itu, racun dapat dihilangkan dengan membuang bagian tersebut dengan hati-hati.

Kuatnya racun ikan gumpal tidak akan hilang meski dengan proses pemanasan maupuh penyimpanan di lemari pembeku. Justru, saat ikan yang beku dicairkan, racun akan berpindah ke dalam daging ikan sehingga semakin berbahaya. Oleh karena itu, proses pengolahan ikan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang.

2. Jenis Ikan Gumpal yang Layak Konsumsi

Spesies ikan gumpal yang biasanya aman untuk dikonsumsi yaitu spesies Torafugu atau ikan fugu harimau. Di Jepang, terdapat juga tiga spesies yang populer yaitu Mafugu, Higafugu, serta Shosaifugu dan menjadi menu masakan andalan.

Di Tiongkok, ikan gumpal yang dapat dokonsumsi hanya berasal dari ikan yang dipelihara, bukan jenis liar yang banyak ditemukan di laut. Proses pengolahan juga harus dilakukan oleh juru masak yang sudah ahlinya. Dari lebih dari 120 spesies ikan gumpal di berbagai perairan, hanya ada sedikit jenis ikan gumpal yang bisa dikonsumsi.