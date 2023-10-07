Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ahli UI Ungkap Dampak Lubang pada Paru-Paru Penderita Tuberkulosis

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |22:10 WIB
Ahli UI Ungkap Dampak Lubang pada Paru-Paru Penderita Tuberkulosis
Ini dampak lubang paru-paru pada pasien tuberkulosis (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pada penderita tuberkulosis atau TBC umumnya mengalami paru-paru yang berlubang jika sudah parah. Seorang dokter spesialis paru dari Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.(FKUI) menggambarkan bagaimana kondisi tersebut hingga penderitanya mengalami batuk berdarah.

Namun kejadian batuk darah ini sebetulnya adalah hal yang wajar pada penderita tuberkulosis, itu karena pada bagian parunya sudah mengalami berlubang. Menurut dr Erlina Burhan selaku Dokter Spesialis Paru mengungkapkan apabila terjadi hal tersebut untuk tidak menahannya.

 BACA JUGA:

“Nah jangan ditahan, keluarkan saja semuanya, karena bisa berbahaya jika menahannya,” kata dr Erlina, dikutip dari akun X miliknya @erlinaburhan, Sabtu (7/10/2023).

Batuk darah pada penderita dengan tuberkulosis itu terjadi karena paru-paru sudah berlubang yang disebut dengan cavitas. Pada bagian tersebut, di sekeliling cavitas ada pembuluh darah yang bisa pecah karena adanya tekanan, batuk, atau infeksi.

 BACA JUGA:

Jika pembuluh darah sudah pecah, maka penderita dengan tuberkulosis akan mengalami batuk dengan dahak yang bercampur darah. Kalau pembuluh darah besar yang pecah, maka akan banyak sekali darah yang keluar sehingga bukan hanya dahak bercampur darah, tapi yang keluar dari batuk itu darah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177190/ui-PaE4_large.jpg
Proses Seleksi Dekan UI, Pengamat: Jangan Ada Intervensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275/ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546/petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/65/3165312/ui-Qjsn_large.jpg
Kantongi Suara Terbanyak, Pramudya Jadi Ketum Iluni UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/65/3149737/kampus-kYt0_large.jpg
UI dan UTP Malaysia Sepakat Lakukan Pertukaran Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/65/3149158/ui_tembus_rangking_dunia_189_saleh_husin_alhamdulillah-TsIb_large.jpg
UI Tembus Rangking 189 Dunia, Saleh Husin: Alhamdulillah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement