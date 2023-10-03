Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

2 Pelajar Madrasah Jadi Korban Bullying, Dijambak dan Dipukuli

Didit Junaidi , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |13:50 WIB
2 Pelajar Madrasah Jadi Korban Bullying, Dijambak dan Dipukuli
Pelajar madrasah jadi korban kekerasan atau bullying (Foto: Freepik)
A
A
A

BEKASI - Aksi kekerasan di kalangan pelajar semakin meresahkan. Dua pelajar perempuan dari madrasah di Cibarusah, Bekasi, menjadi korban kekerasan atau bullying.

Mereka dipukuli oleh sesama pelajar dari sekolah lain yang tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka dibawa oleh para pelaku yang bergerombol dan melakukan kekerasan di lahan kosong lokasi galian pasir.

 

Kronologi

Kepala Dinas P2TP2A Kabupaten Bekasi Lukitawati menjelaskan mereka berdua awal mulanya hanya menegur para pelajar yang sedang ugal-ugalan naik sepeda motor. Korban bullying menegur agar mengendarai motor pelan-pelan saja.

“Tapi si pelaku gak terima. Lalu korban akhirnya diajak ngobrol awalnya, lalu dibawa ke galian pasir kemudian dipukuli, dicekik, dijambak,” katanya saat melaporkan peristiwa ini ke kepolisian dikutip Selasa (3/10/2023).

 BACA JUGA:

Aksi perundungan itu direkam dan tersebar viral di media sosial. Lukitawati memastikan para siswa tidak saling mengenal.

“Tidak, tidak saling kenal. Dari sekolah lain,” katanya.

Halaman:
1 2
