Pendaftaran PPPK Guru Formasi Kebutuhan Khusus 2023 Ditutup Hari Ini

Pendaftaran formasi PPPK guru formasi kebutuhan khusus ditutup hari ini (Foto: Freepik)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memutuskan memperpanjang masa pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) PPPK Guru Formasi Kebutuhan Khusus. Hari ini, Selasa (3/10/2023), perpanjangan pendaftaran ditutup.

Proses pendaftaran sudah dibuka mulai 20 September. Untuk lebih detail mengenai formasi kebutuhan khusus PPPK Guru bisa di konfirmasi ke Direktorat Jenderal guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud.

Dikutip dari akun Instagram @bkngoidoffcial, Selasa (3/10/2023). Menurut BKN, pelamar pada kebutuhan umum dibuka mulai 30 September hingga 9 Oktober 2023.

Pendaftaran PPPK Guru formasi kebutuhan khusus ini dibuka pada tanggal 29 September 2023 hingga diperpanjang 3 Oktober 2023. Bagi kamu yang ingin mendaftar, kesempatan terakhir hari ini.