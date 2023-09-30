4 Kasus Bullying Antarpelajar di Indonesia yang Berujung Petaka

Kasus bullying sepanjang September 2023 yang mencoreng dunia pendidikan (Foto: Freepik)

JAKARTA - Sejumlah kasus kekerasan antarpelajar menjadi catatan buram dunia pendidikan. Tak sedikit korbannya yang berujung luka parah atau bahkan meninggal dunia.

Dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (30/9/2023), sedikitnya ada beberapa kasus pelajar bullying yang berujung celaka bahkan petaka. Sebagian korbannya sampai meninggal dunia dan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Di mana saja?

Kasus Bullying di Indonesia

1. Jakarta

Seorang siswa SD Negeri di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berinisial NAA meninggal dunia di tangan teman sekelasnya berinisial R pada 18 September 2015. Bocah berusia 8 tahun itu tewas akibat beberapa luka di bagian kepala dan dada setelah perkelahian terjadi dengan R. Pelaku diketahui memukul di bagian dada dan menendang bagian kepala sampai korban terjatuh.

Pukulan tersebut mengakibatkan luka di bagian kepala bagian belakang dan dada. Perkelahian itu terjadi berawal dari perundungan yang kerap dilakukan R pada NAA.

2. Cilacap

Kemudian, yang saat ini menjadi sorotan publik ialah kasus bullying yang terjadi di SMP 8 Cilacap, Jawa Tengah. Peristiwa perundungan tersebut viral di media sosial. Dalam video amatir berdurasi empat menit, nampak korban FF mendapatkan pukulan di badan dan tendangan hingga terkapar oleh MK sebagai pelaku. Pelaku terus melakukan aksinya dengan tega meski korban sudah meminta ampun.