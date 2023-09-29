Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Jangan Lewatkan Supermoon Terakhir di 2023, Jumat Malam Ini

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |19:29 WIB
Jangan Lewatkan Supermoon Terakhir di 2023, Jumat Malam Ini
Jangan lewatkan fenomena supermoon malam ini (Foto: Freepik)
A
A
A


JAKARTA - Jangan sampai ketinggalan! Fenomena astronomi Supermoon terakhir di tahun 2023 akan terlihat malam ini, Jumat (29/9/2023). Sepanjang bulan September 2023, banyak fenomena astronomi yang terjadi dan Supermoon malam nanti menjadi Supermoon terakhir tahun ini.

Sejak beberapa minggu lalu, para pecinta langit dan astronom disuguhi rentetan fenomena luar angkasa mulai dari supermoon ganda yang jarang ditemui dan hujan meteor Perseid yang muncul bulan lalu.

Supermoon yang akan terlihat malam nanti menjadi yang terakhir setelah supermoon berturut-turut yang pertama di bulan Juli, kemudian dua supermoon di bulan Agustus. Bulan September juga memberikan supermoon yang akan terlihat sejak Kamis (28/9/2023) dan malam nanti.

Dikutip dari sciencealert.com pada Jumat (29/9/2023), supermoon adalah bulan purnama yang terjadi ketika Bulan berada pada atau mendekati perigee, yaitu titik terdekat Bulan dengan Bumi pada orbitnya. Total perigee Bulan berjarak 225.804 mil (363.396 km) dari Bumi

Supermoon ini mirip dengan bulan purnama pada umumnya, hanya saja cahayanya sepertiga lebih terang dan terlihat 14% lebih besar sehingga tampak lebih bersinar. Dalam hal ini, Bulan juga terbit lebih awal dari biasanya sehingga jarak antara Matahari terbenam dan Bulan terbit lebih kecil.

Supermoon terakhir tahun ini disebut 'Harvest Moon' di belahan bumi utara sebab muncul dekat dengan titik balik bulan September. Diprediksi, supermoon akan terlihat paling terang di hari Jumat. Bagi yang berada di belahan bumi barat, supermoon paling terang muncul pada dini hari Jumat pagi, tepat sebelum bulan mengarah ke barat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement