Jangan Lewatkan Supermoon Terakhir di 2023, Jumat Malam Ini





JAKARTA - Jangan sampai ketinggalan! Fenomena astronomi Supermoon terakhir di tahun 2023 akan terlihat malam ini, Jumat (29/9/2023). Sepanjang bulan September 2023, banyak fenomena astronomi yang terjadi dan Supermoon malam nanti menjadi Supermoon terakhir tahun ini.

Sejak beberapa minggu lalu, para pecinta langit dan astronom disuguhi rentetan fenomena luar angkasa mulai dari supermoon ganda yang jarang ditemui dan hujan meteor Perseid yang muncul bulan lalu.

Supermoon yang akan terlihat malam nanti menjadi yang terakhir setelah supermoon berturut-turut yang pertama di bulan Juli, kemudian dua supermoon di bulan Agustus. Bulan September juga memberikan supermoon yang akan terlihat sejak Kamis (28/9/2023) dan malam nanti.

Dikutip dari sciencealert.com pada Jumat (29/9/2023), supermoon adalah bulan purnama yang terjadi ketika Bulan berada pada atau mendekati perigee, yaitu titik terdekat Bulan dengan Bumi pada orbitnya. Total perigee Bulan berjarak 225.804 mil (363.396 km) dari Bumi

Supermoon ini mirip dengan bulan purnama pada umumnya, hanya saja cahayanya sepertiga lebih terang dan terlihat 14% lebih besar sehingga tampak lebih bersinar. Dalam hal ini, Bulan juga terbit lebih awal dari biasanya sehingga jarak antara Matahari terbenam dan Bulan terbit lebih kecil.

Supermoon terakhir tahun ini disebut 'Harvest Moon' di belahan bumi utara sebab muncul dekat dengan titik balik bulan September. Diprediksi, supermoon akan terlihat paling terang di hari Jumat. Bagi yang berada di belahan bumi barat, supermoon paling terang muncul pada dini hari Jumat pagi, tepat sebelum bulan mengarah ke barat.