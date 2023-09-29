Siapa Sosok Pahlawan Revolusi Termuda yang Gugur di G30S PKI?

JAKARTA – Siapa sosok pahlawan revolusi termuda yang gugur di G30S PKI? Dalam materi pelajaran sejarah, kamu harus tahu pahlawan revolusi termuda yang gugur di peristiwa G30S PKI.

Dalam peristiwa G30S/PKI (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia) yang terjadi pada tahun 1965, banyak pahlawan yang gugur dalam upaya untuk melindungi negara dari pemberontakan yang dilakukan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia). Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (29/9/2023) ada tujuh perwira TNI AD yang gugur pada peristiwa tersebut di antaranya adalah :

1. Jenderal Ahmad Yani

2. Mayjen R. Soeprapto

3. Mayjen M.T. Haryono

4. Mayjen S. Parman

5. Brigjen DI Panjaitan

6. Brigjen Sutoyo

7. Lettu Pierre Tendean

Dari ketujuh perwira tersebut, Pierre Tendean merupakan pahlawan revolusi termuda yang gugur pada peristiwa G30SPKI. Ia merupakan anak kelahiran tahun 1939, pada tanggal 21 Februari. Anak dari pasangan Dr. Aurelius Lammert Tendean yang merupakan seorang dokter asal Minahasa dan sang ibu Maria Elizabeth Cornet yang berdarah Belanda – Prancis.

Sejak kecil ia bercita-cita sebagai seorang perwira militer, namun keinginannya itu ditolak oleh orang tuanya, karena mereka ingin Pierre mengikuti jejak sang ayah sebagai dokter. Hingga pada tahun 1958, ia berhasil lolos tes Akademi TNI-AD, dengan jurusan teknik.