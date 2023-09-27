Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Orang dengan IQ Tinggi Dikenal Santai Tak Terburu-buru, Cek Faktanya

Richard Ariyanto , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |22:01 WIB
Orang dengan IQ Tinggi Dikenal Santai Tak Terburu-buru, Cek Faktanya
Orang yang santai dan tak terburu-buru dikaitkan dengan IQ tinggi (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA – Karakter dan kepribadian seseorang dikaitkan dengan IQ yang tinggi. Salah satunya, sosok yang santai dan tidak terburu-buru dikaitkan dengan ciri orang yang cerdas. Benarkah?

Dilansir dari spring.org, Rabu (27/9/2023) bahwa orang yang santai dan tidak terburu-buru cenderung mempunyai IQ lebih tinggi. Hal ini membuktikan mereka bisa melakukan sesuatu lebih cepat dibandingkan orang lain.

Namun, orang yang mempunyai IQ yang tinggi juga mempunyai kecenderungan untuk menunda-nunda. Ini juga karena traitnya yang bisa untuk memulai dikemudian hari.

 BACA JUGA:

Studi ini juga menemukan bahwa IQ yang lebih tinggi dikaitkan dengan sikap hati-hati dan perfeksionis. Hal ini disebabkan karena mereka sabar untuk mengerjakan pekerjaannya hingga selesai dengan benar.

Halaman:
1 2
