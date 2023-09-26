Sekolah di Desa Ini Sediakan English Class, Area Wajib Bicara Bahasa Inggris

JAWA TIMUR - Para pelajar di desa tidak mau ketinggalan zaman. Mereka serius belajar bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris. Pihak sekolah menyediakan ruang kelas khusus sebagai English Class. Area tersebut menjadi kawasan wajib berbahasa Inggris antara siswa dan guru.

SMPN 4 Jombang, Jawa Timur, mencoba membuat terobosan dengan menyediakan kelas dan area khusus bagi siswanya yang memiliki ketertarikan untuk belajar bahasa Inggris. Di kelas dan area itu. para siswa diwajibkan menggunakan bahasa Inggris saat belajar, bermain, ngobrol maupun bergurau bersama teman temannya.

BACA JUGA:

Pendaftaran CPNS Dibuka 20 September 2023, Ikuti Tryout di Okezone! Klik Link Ini Gratis

Memasuki area khusus di sekolah ini kita akan merasa berada di sebuah sekolah yang ada di kota besar dan maju. Padahal, ini adalah lingkungan SMPN 4 yang berada di desa Banjardowo kecamatan Jombang kabupaten Jombang.

Sejak setahun lalu, sekolah ini berupaya mengakomodir dengan mengumpulkan para siswanya yang memiliki minat khusus untuk belajar bahasa Inggris. Mereka dikumpulkan dalam kelas khusus agar mengikuti semua mata pelajaran atau berbicara dengan teman temannya menggunakan bahasa Inggris.

BACA JUGA:

Bahkan tak hanya di kelas saja, di halaman sekolah, SMPN 4 juga menyediakan area atau kawasan khusus yang jika masuk ke sana siapapun harus menggunakan bahasa Inggris. Dengan adanya kelas dan komunitas khusus tersebut, para siswa mengaku sangat senang.

“Sengaja membuka kelas khusus bagi siswa yang berminat,” katanya dikutip Selasa (26/9/2023).