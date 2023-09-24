Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengenal Hari Bahasa Isyarat Internasional 2023

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |19:11 WIB
Mengenal Hari Bahasa Isyarat Internasional 2023
Hari Bahasa Isyarat Internasional 2023. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Hari bahasa isyarat internasional diawali dengan usulan saat konvensi Hak Penyandar Disabilitas oleh World Federation Of The Deaf tahun 2017.

Hari bahasa internasional atau Internasional Of Day Sign Languages diperingati setiap 23 September.

 BACA JUGA:

Dikutip dari akun Instagram @Kemdikbud.RI, pada Minggu, (24/9/2023), hari bahasa internasional diperingati sebagai pelestarian bahasa isyarat bagi kelompok tunarungu atau tuli.

Bahasa isyarat memainkan peran penting dalam inklusi, komunikasi efektif dan pengakuan - pengakuan hak individu.

 BACA JUGA:

Peringatan ini dilakukan dengan berbagai acara dan kegiatan yang melibatkan komunitas difabel pendengaran, organisasi advokasu pemerintah dan masyarakat umum.

Tujuan peringatan hari bahasa internasional ini meningkatkan kesadaran atas pentingnya bahasa isyarat dalam perwujudan utuh hak asasi manusia bagi orang tuli.

Bahasa isyarat adalah bahasa visual yakni bahasa mengutamakan cara berkomunikasi dengan melihat gerak tubuh, dan gerak bibir, bukannya suara untuk berkomunikasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement