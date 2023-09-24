Mengenal Hari Bahasa Isyarat Internasional 2023

JAKARTA - Hari bahasa isyarat internasional diawali dengan usulan saat konvensi Hak Penyandar Disabilitas oleh World Federation Of The Deaf tahun 2017.

Hari bahasa internasional atau Internasional Of Day Sign Languages diperingati setiap 23 September.

Dikutip dari akun Instagram @Kemdikbud.RI, pada Minggu, (24/9/2023), hari bahasa internasional diperingati sebagai pelestarian bahasa isyarat bagi kelompok tunarungu atau tuli.

Bahasa isyarat memainkan peran penting dalam inklusi, komunikasi efektif dan pengakuan - pengakuan hak individu.

Peringatan ini dilakukan dengan berbagai acara dan kegiatan yang melibatkan komunitas difabel pendengaran, organisasi advokasu pemerintah dan masyarakat umum.

Tujuan peringatan hari bahasa internasional ini meningkatkan kesadaran atas pentingnya bahasa isyarat dalam perwujudan utuh hak asasi manusia bagi orang tuli.

Bahasa isyarat adalah bahasa visual yakni bahasa mengutamakan cara berkomunikasi dengan melihat gerak tubuh, dan gerak bibir, bukannya suara untuk berkomunikasi.