Riwayat pendidikan pemain Jangkung Elkan Baggott yang pernah bersekolah di Jakarta

JAKARTA - Riwayat pendidikan pemain Jangkung Elkan Baggott yang pernah bersekolah di Jakarta menarik untuk disimak. Sosoknya dikenal sebagai bek andalan Timnas. Ternyata, dia pernah bersekolah di Jakarta sebelum kembali ke Inggris.

Bek andalan timnas Elkan Baggott sempat mencuri perhatian publik Tanah Air atas kontribusinya membawa Indonesia menang telak 9-0 saat melawan China Taipei dalam laga kualifikasi di Grup K Piala Asia U-23 2024. Ipswich Town FC, klub yang diperkuat Elkan Baggott saat ini senang Elkan turut merobek gawang Taiwan saat timnas U-23 Indonesia menang besar 9-0 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (23/9/2023), dia dikenal memiliki nama lengkap Elkan William Tio Baggott, pemain bola ini memiliki tinggi badan yang jangkung alias tinggi yaitu 194 centimeter. Kelahiran Bangkok 23 Oktober 2022 itu, berkewarganegaraan Indonesia sejak usia belasan tahun atau remaja.

Ayahnya, Roland Baggott, berdarah Inggris. Ibunya orang Indonesia yang didapat dari ibunya. Kecintaannya pada Indonesia, membuatnya memutuskan berkewarganegaraan Indonesia tempat dia belajar bermain sepak bola.

Pernah Sekolah di Jakarta

Elkan menghabiskan masa kecilnya di Thailand, sebelum keluarganya pindah ke Indonesia pada tahun 2008. Selama di Indonesia, Baggot menghabiskan masa pendidikannya di British School Jakarta (sebelumnya bernama British International School of Jakarta).