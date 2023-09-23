Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Foto-Foto Aksi Kocak Mahasiswa UI saat Wisuda, Ngarep Jodoh hingga Lowongan Kerja

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |17:00 WIB
Foto-Foto Aksi Kocak Mahasiswa UI saat Wisuda, <i>Ngarep</i> Jodoh hingga Lowongan Kerja
Aksi kocak mahasiswa UI saat wisuda membuat tulisan berupa curahan hati (Foto: YouTube UI)
A
A
A

DEPOK - Setelah wisuda, biasanya setiap lulusan berharap segera mendapatkan pekerjaan, bukan? Atau bahkan berharap segera menikah atau mendapatkan pasangan. Harapan itu juga yang dicurahkan oleh para wisudawan Universitas Indonesia.

Dalam wisuda Universitas Indonesia (UI) semester Genap 2022/2023 di Balairung, Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Sabtu (23/9/2023), Okezone melihat beberapa tangkapan layar kamera yang menyorot catatan-catatan para wisudawan di layar gadget mereka. Harapannya beragam, dari mulai ucapan terima kasih, berharap lowongan pekerjaan, hingga jodoh.

 Aksi mahasiswa UI saat wisuda (Foto: YouTube UI)

“Pendamping wisuda please,” tulis salah seorang wisudawan saat menunjukkan ponselnya ke kamera.

“Siap nikah,” tulis wisudawan lainnya sambil tertawa melambaikan tangan ke kamera.

 Aksi mahasiswa UI saat wisuda (Foto: YouTube UI)

Ada pula yang menuliskan catatan ucapan Terima Kasih UI atau Terima Kasih Ibu. Sejumlah pesan juga mengungkapkan harapan mereka agar segera mendapatkan lowongan pekerjaan.

“Info loker,” tulis yang lain.

 Aksi mahasiswa UI saat wisuda (Foto: YouTube UI)

Halaman:
1 2
