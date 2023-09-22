Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Purwakanthi Guru Sastra Yaiku, Pengertian, Jenis dan Contohnya

Hafid Fuad , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |08:47 WIB
Purwakanthi Guru Sastra Yaiku, Pengertian, Jenis dan Contohnya
Ilustrasi Purwakanthi pada budaya Jawa (Foto: Instagram/@wongponorogochannel)
A
A
A

JAKARTA- Pasti banyak yang penasaran dengan Purwakanthi guru sastra yaiku? Karena masyarakat Jawa memiliki tradisi lisan yang sangat kompleks sebagai warisan budaya Indonesia dan dunia.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (22/9/2023), diketahui purwakanthi guru sastra yaiku tembung purwakanthi ingkang runtut ing sastra utawa tulisane. Artinya, purwakanthi guru sastra ialah ragam purwakanthi dengan persamaan huruf pada awal kata.

Lebih lanjut lagi, purwakanthi guru sastra yaiku purwakanthi kang aksarane dibolan-baleni. Dalam bahasa Jawa, purwa artinya awalan dan kanthi artinya mengulang atau menggandeng. Ini berarti sebuah kalimat yang mengulang kata sebelumnya.

Purwakanthi menjadi salah satu jenis karya sastra Jawa yang digunakan masyarakat Jawa sebagai ungkapan agar lebih ringkas dengan susunan kata yang indah dan mudah diingat.

Purwakanthi bahkan masih digunakan oleh masyarakat Jawa hingga saat ini. Berikut jenis purwakanthi beserta contohnya.

1. Purwakanthi Guru Swara

Purwakanthi yang satu ini dikenal dengan persamaan dalam bunyi huruf vokalnya. Persamaan bunyi huruf vokal dapat berupa huruf a,i,u,e dan o.

Contoh

  • Ati karep, bandha cupet
  • Ayem tentrem
  • Bagas waras
  • Bareng wis makmur, lali marang sedulur
  • Bungah susah iku lumrah
  • Becik ketitik, ala ketara
  • Gemah ripah
  • Gendhon rulon
  • Gemi setiti ngati-ati
  • Gelem obah, mesthi mamah

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement