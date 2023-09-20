Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Fenomena Astronomi Equinox Muncul Pekan Ini, Jadi Tanda Pergantian Musim

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |07:30 WIB
Fenomena Astronomi Equinox Muncul Pekan Ini, Jadi Tanda Pergantian Musim
Fenomena astronomi Equinox muncul pekan ini (Foto: Space)
A
A
A

JAKARTA - Fenomena astronomi Equinox muncul pada akhir bulan September ini. Ditandai dimulainya musim gugur astronomi di belahan bumi utara dan musim semi astronomi di belahan bumi selatan, menciptakan keseimbangan siang dan malam yang seimbang. Apa itu Equinox?

Equinox adalah fenomena saat letak matahari berada tepat di titik garis ekuator atau khatulistiwa. 

Dilansir dari Science Times, Rabu (20/9/2023) selain Equinox, bulan sabit juga masih bisa terlihat. Di barat daya tepat setelah matahari terbenam, 14% bulan akan diterangi, memberikan penampakan bulan sabit.

Perhatian warganet akan dialihkan pada fenomena memesona yang dikenal sebagai “Earthshine.” Efek pancaran ini dihasilkan dari pancaran sinar matahari dari matahari, memantulkan lautan luas dan es di bumi, dan kemudian dengan lembut menyinari sisi gelap bulan.

Berikut jadwal fenomena astronomi sepekan

 

1. Rabu, 20 September

Para pengamat bintang masih bisa melihat bulan sabit. Saat malam tiba, lihatlah ke langit barat, di mana 31% bulan sabit akan menghiasi kanvas langit. Letaknya dekat dengan Antares, bintang kolosal dengan massa 12 kali massa matahari kita, dan terletak di konstelasi Scorpius.

2. Jumat, 22 September

Bulan seperempat pertama dan Merkurius akan terlihat. Saat bulan mencapai fase ini, sisi dekatnya menghadap Bumi, memperlihatkan penampakan setengah terang.  Hari ini juga menawarkan salah satu peluang utama pada tahun 2023 untuk melihat Merkurius, meskipun memerlukan teropong dan bangun pagi. 

3. Sabtu, 23 September

Equinox musim gugur akan terjadi pada pukul 02.50 EDT pada hari Sabtu, 23 September. Equinox akan menandai momen tepat ketika matahari tengah hari melintasi garis khatulistiwa di suatu titik di permukaan bumi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement