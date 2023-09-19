Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Terkuak, Ini Awal Mula Penyebab Terbakarnya Museum Nasional

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |12:27 WIB
Terkuak, Ini Awal Mula Penyebab Terbakarnya Museum Nasional
Museum Nasional terbakar, ini awal mula penyebabnya (Foto: Museum Nasional)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkoordinasi dengan Tim Khusus Penanganan Unit Museum Nasional Indonesia (MNI) dan kepolisian terkait pemicu kebakaran di Museum Nasional Indonesia atau dikenal juga dengan Museum Gajah. Ternyata dari hasil investigasi, tim menerima laporan awal dari hasil proses penyelidikan pihak kepolisian terkait sumber awal api.

“Diketahui api berasal dari belakang Gedung A Museum Nasional Indonesia. Kami menekankan bahwa kebakaran ini tidak dimulai dari dalam gedung. Namun, imbas kebakaran menyebabkan beberapa ruangan di bagian belakang Gedung A terkena dampak,” ujar Ahmad Mahendra, (Plt) Kepala Museum dan Cagar Budaya (MCB) dalam keterangan resmi kepada Okezone, Selasa (19/9/2023).

Proses evakuasi koleksi dan benda bersejarah dari Gedung A Museum Nasional Indonesia berjalan lancar dan dilaksanakan dengan sangat hati-hati. Hampir 100 orang dikerahkan oleh tim MNI bekerjasama dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) telah berhasil menyelamatkan sejumlah besar artefak berharga dan sejarah yang ada di dalam Gedung A.

MCB berkomitmen untuk memberikan rincian tentang daftar koleksi-koleksi yang terdampak. Dan juga langkah penanganan dan restorasi koleksi lebih lanjut, setelah hasil investigasi resmi diperoleh dari Puslabfor Polri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/65/3173537/museum-jwLO_large.jpg
Sambut Hari Museum Indonesia, RUU Permuseuman Momentum Penguatan Kebudayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/624/3084297/digitalisasi-museum-ini-pesan-menteri-kebudayaan-fadli-zon-T3RToTihFu.jfif
Digitalisasi Museum, Ini Pesan Menteri Kebudayaan Fadli Zon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/624/3081274/menteri-kebudayaan-ingin-museum-jadi-pusat-edukasi-dan-literasi-bukan-tempat-artefak-mn2KlIxhBt.jpg
Menteri Kebudayaan Ingin Museum Jadi Pusat Edukasi dan Literasi, Bukan Tempat Artefak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/624/3077779/5-tempat-edukasi-di-singapura-dari-museum-hingga-eksplorasi-luar-angkasa-19JqM5YR07.png
5 Tempat Edukasi di Singapura, dari Museum hingga Eksplorasi Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/65/3073570/begini-wajah-baru-museum-nasional-indonesia-yang-kembali-dibuka-wiMPWcnrdJ.jpg
Begini Wajah Baru Museum Nasional Indonesia yang Kembali Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073159/museum-nasional-resmi-dibuka-hari-ini-begini-penampakan-terbaru-pasca-kebakaran-v4mVqJnGL8.jpg
Museum Nasional Resmi Dibuka Hari Ini, Begini Penampakan Terbaru Pasca-kebakaran
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement