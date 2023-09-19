Terkuak, Ini Awal Mula Penyebab Terbakarnya Museum Nasional

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkoordinasi dengan Tim Khusus Penanganan Unit Museum Nasional Indonesia (MNI) dan kepolisian terkait pemicu kebakaran di Museum Nasional Indonesia atau dikenal juga dengan Museum Gajah. Ternyata dari hasil investigasi, tim menerima laporan awal dari hasil proses penyelidikan pihak kepolisian terkait sumber awal api.

“Diketahui api berasal dari belakang Gedung A Museum Nasional Indonesia. Kami menekankan bahwa kebakaran ini tidak dimulai dari dalam gedung. Namun, imbas kebakaran menyebabkan beberapa ruangan di bagian belakang Gedung A terkena dampak,” ujar Ahmad Mahendra, (Plt) Kepala Museum dan Cagar Budaya (MCB) dalam keterangan resmi kepada Okezone, Selasa (19/9/2023).

Proses evakuasi koleksi dan benda bersejarah dari Gedung A Museum Nasional Indonesia berjalan lancar dan dilaksanakan dengan sangat hati-hati. Hampir 100 orang dikerahkan oleh tim MNI bekerjasama dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) telah berhasil menyelamatkan sejumlah besar artefak berharga dan sejarah yang ada di dalam Gedung A.

MCB berkomitmen untuk memberikan rincian tentang daftar koleksi-koleksi yang terdampak. Dan juga langkah penanganan dan restorasi koleksi lebih lanjut, setelah hasil investigasi resmi diperoleh dari Puslabfor Polri.