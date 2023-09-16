Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Momen Haru Pemuda Lulus Bintara TNI, Menangis Sujud di Kaki Nenek

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |15:00 WIB
Viral momen lulusan Bintara sujud di kaki nenek (Foto: TikTok)
JAKARTA – Bagi banyak orang, kelulusan adalah pencapaian yang penting dalam hidup mereka. Contohnya, luapan ekspresi emosional ditunjukkan oleh seorang prajurit bintara TNI yang dinyatakan lulus. Saking haru dan senangnya, dia sampai sujud di kaki sang nenek, dan memeluk erat kakeknya.

Dia hanya dapat berbagi kebahagiaan pada momen tersebut bersama sang nenek dan kakek, karena orangtuanya sudah tiada sejak ia masih kecil. Dikutip dari akun instagram milik @statusfakta, pada Sabtu (16/9/2023), terlihat seorang pemuda yang menangis haru karena perjuangannya telah mencapai kelulusan yang disambut oleh sang nenek dan kakek.

Ia langsung memeluk keduanya dan sujud dihadapan neneknya sebagai ucapan terima kasih karena sudah merawatnya dari kecil dan selalu mendukung, hingga ia bisa mencapai cita-citanya seperti sekarang. Video berdurasi pendek yang diunggah di akun TikTok milik @anakkicilll18_ tersebut menunjukkan peristiwa yang terjadi di Rindam VII Wira Buana, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 

 BACA JUGA:

Pemuda ini tak berhenti menahan tangisnya lantaran orang tuanya tidak bisa menyaksikan momen ini. Begitu juga yang dirasakan oleh sang kakek dan nenek yang terharu dengan perjuangan cucunya bisa mencapai keberhasilan.

Halaman:
1 2
