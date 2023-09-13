Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kisah Masa Sekolah Albert Einstein, Ahli Fisika dengan IQ Jenius

Richard Ariyanto , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |21:11 WIB
Kisah Masa Sekolah Albert Einstein, Ahli Fisika dengan IQ Jenius
Kisah masa sekolah Albert Einstein, ahli fisika jenius (Foto: Biography)
A
A
A

JAKARTA – Siapa yang tidak kenal Albert Einstein? Einstein adalah seorang ilmuan yang sangat berperngaruh di dunia ini dengan IQ yang sangat tinggi. Tak heran banyak orang yang mengagumi sosok Albert Einstein ini. Namun siapa sangka bahwa dia ternyata sama seperti kita saat kecil?

Dilansir dari Museum Amerika, Rabu (13/9/2023) bahwa Albert Einstein ternyata adalah pelajar yang miskin. Ditambah lagi dia selalu tidak mendapatkan ranking tertinggi bahkan nilai-nilai yang bagus di setiap pelajarannya.

Namun dia unggul dalam matematika dan IPA, pelajaran yang dibenci kebanyakan siswa-siswa. Walaupun, seringkali dia bolos sekolah dan SKS setiap ujian.

Saat sekolah menengah pertama, dia masuk kedalam ranking pertama lebih dari sekali. Namun pada tahun 1887, dia memutuskan untuk belajar sendiri karena sekolahnya merasa terlalu kaku.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement