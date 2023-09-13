Kisah Masa Sekolah Albert Einstein, Ahli Fisika dengan IQ Jenius

JAKARTA – Siapa yang tidak kenal Albert Einstein? Einstein adalah seorang ilmuan yang sangat berperngaruh di dunia ini dengan IQ yang sangat tinggi. Tak heran banyak orang yang mengagumi sosok Albert Einstein ini. Namun siapa sangka bahwa dia ternyata sama seperti kita saat kecil?

Dilansir dari Museum Amerika, Rabu (13/9/2023) bahwa Albert Einstein ternyata adalah pelajar yang miskin. Ditambah lagi dia selalu tidak mendapatkan ranking tertinggi bahkan nilai-nilai yang bagus di setiap pelajarannya.

Namun dia unggul dalam matematika dan IPA, pelajaran yang dibenci kebanyakan siswa-siswa. Walaupun, seringkali dia bolos sekolah dan SKS setiap ujian.

Saat sekolah menengah pertama, dia masuk kedalam ranking pertama lebih dari sekali. Namun pada tahun 1887, dia memutuskan untuk belajar sendiri karena sekolahnya merasa terlalu kaku.