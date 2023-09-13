Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah Angsa Punya Gigi? Cek Fakta Menariknya

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |11:52 WIB
Apakah Angsa Punya Gigi? Cek Fakta Menariknya
Apakah angsa punya gigi? (Foto: Freepik)
JAKARTA - Angsa adalah salah satu hewan yang cantik dan termasuk dalam salah satu jenis unggas. Bicara soal angsa, apakah mereka punya gigi?

Beberapa makhluk, seperti angsa, memiliki adaptasi yang lebih aneh dibandingkan makhluk lainnya. Makhluk-makhluk ini memiliki ciri-ciri di lidahnya yang membuat mereka sangat unik. Ternyata keunikannya ada pada lidahnya lho!

Lidah Angsa Bergerigi

 

Dilansir dari Science Times, Rabu (13/9/2023), lidah angsa yang unik dan bergerigi ada memiliki alasan yang signifikan. Berbeda dengan manusia, angsa tidak mempunyai tangan sendiri. Oleh karena itu, mereka menggunakan lidahnya untuk membantu makan, memetik tumbuh-tumbuhan, termasuk biji-bijian, rerumputan dan lingkungan perairan atau darat.

Hal ini memungkinkan mereka menelan dan mencerna dengan lebih mudah. Keunikan ini juga berfungsi sebagai saringan yang menyaring air dari tanaman..

