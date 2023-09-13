Apakah Angsa Punya Gigi? Cek Fakta Menariknya

JAKARTA - Angsa adalah salah satu hewan yang cantik dan termasuk dalam salah satu jenis unggas. Bicara soal angsa, apakah mereka punya gigi?

Beberapa makhluk, seperti angsa, memiliki adaptasi yang lebih aneh dibandingkan makhluk lainnya. Makhluk-makhluk ini memiliki ciri-ciri di lidahnya yang membuat mereka sangat unik. Ternyata keunikannya ada pada lidahnya lho!

BACA JUGA:

Lidah Angsa Bergerigi

Dilansir dari Science Times, Rabu (13/9/2023), lidah angsa yang unik dan bergerigi ada memiliki alasan yang signifikan. Berbeda dengan manusia, angsa tidak mempunyai tangan sendiri. Oleh karena itu, mereka menggunakan lidahnya untuk membantu makan, memetik tumbuh-tumbuhan, termasuk biji-bijian, rerumputan dan lingkungan perairan atau darat.

BACA JUGA:

Hal ini memungkinkan mereka menelan dan mencerna dengan lebih mudah. Keunikan ini juga berfungsi sebagai saringan yang menyaring air dari tanaman..