HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengenal Hardius Rusman, Tentara yang Mengajar 7 Bahasa di Sekolah

Musriadi , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |09:38 WIB
Mengenal Hardius Rusman, Tentara yang Mengajar 7 Bahasa di Sekolah
Koptu Hardius Rusman kuasai tujuh bahasa dan mengajar di sekolah (Foto: YouTube Iskandar Muda Military)
A
A
A

ACEH - Namanya Koptu Hardius Rusman, anggota Babinsa Koramil 08 Gandapura Kodim 0111 Bireuen, Aceh. Tidak hanya menjadi tentara, namun dia juga mengajar bahasa di sekolah sebagai guru. Tak tanggung-tanggung, dia mahir bicara dalam tujuh bahasa.

Selain membantu para nelayan yang pulang melaut, ia juga memberikan motivasi dan mengajar bahasa asing di sekolah binaannya. Kegiatan dalam membantu warga binaan terutama nelayan senantiasa dilakukan oleh Babinsa selaku aparat teritorial setempat.

Hardius Rusman juga memberikan motivasi dan mengajar tujuh bahasa di sekolah SMK Negeri 1 Gandapura. Apa saja?

Sebelum memberikan materi, dia mengawali kegiatan yang seperti seorang guru memperkenalkan bahasa asing agar para siswa siswi termotivasi untuk belajar bahasa internasional. Wakil Kepala SMKN 1 Bidang Kesiswaan Nuriana mengapresiasi kemampuan Hardius Rusman yang bisa berbahasa asing dengan lancar dan menyempatkan waktunya untuk mengajar.

