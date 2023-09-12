Canggih! Fisikawan Temukan Cara agar Bisa Menulis di Atas Air

Fisikawan temukan cara agar bisa menulis di atas air (Foto: Freepik)

JAKARTA – Menulis di kertas atau buku sudah biasa. Pernahkah mencoba menulis di atas air? Ah mustahil!

Tapi tidak bagi seorang Fisikawan Thomas Palberg dari Johannes Gutenberg University Mainz JGU. Dilansir dari Science Times, Rabu (13/9/2023) bahwa penemuan ini menggunakan pulpen yang khusus, memiliki ujung pena dengan berukuran 50 mikron. Ujung pena ini terdiri dari bahan khusus yang bisa menukar ion didalam cairan.

Thomas Palberg menjelaskan bahwa di dalam air yang tidak melebihi ukuran koin Euro, mereka mampu menghasilkan pola mirip rumah seukuran huruf "i" dengan font ukuran 18 poin. Hasil gambar ini perlu dilihat melalui mikroskop.

Untuk menjaga kestabilan tulisan, pulpen ini harus menggerakkan air di sekitar ujung pulpen, bukan menggerakkan ujung pulpen di dalam air. Meskipun awalnya dilakukan secara manual, para peneliti menggunakan perangkat yang dapat dimodifikasi untuk melakukannya.