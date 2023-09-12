Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Peneliti UI Temukan Bukti Baru tentang Gangguan Irama Jantung, Beda saat Siang dan Malam

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |22:37 WIB
Peneliti UI Temukan Bukti Baru tentang Gangguan Irama Jantung, Beda saat Siang dan Malam
Doktor FKUI temukan fakta baru seputar aritmia atau gangguan irama jantung (
A
A
A

JAKARTA - Jantung adalah organ tubuh yang terbentuk oleh berbagai komponen, termasuk pembuluh darah, otot, selaput, katup, sistem saraf, dan sistem listrik jantung. Dalam kondisi normal, semua bagian ini bekerja bersama-sama untuk memastikan jantung berfungsi dengan baik, memompa darah secara efisien tanpa henti. Gangguan pada salah satu komponen jantung dapat mengakibatkan berbagai jenis penyakit jantung, salah satunya adalah gangguan irama jantung atau aritmia.

Gangguan irama jantung terjadi karena ada gangguan pada pembentukan dan atau penjalaran impuls listrik dari bagian atrium ke ventrikel jantung. Hal ini mengakibatkan irama detak jantung yang tidak teratur, dapat menjadi terlalu lambat ataupun terlalu cepat.

 BACA JUGA:

Waspada Aritmia atau Gangguan Irama Jantung

Salah satu jenis aritmia yang perlu diwaspadai adalah aritmia ventrikular, yaitu gangguan irama jantung yang terjadi pada bilik jantung. Lebih dari 80 persen aritmia pada kematian mendadak adalah jenis aritmia ventrikel.

Menurut mahasiswa Program Studi (Prodi) Doktor Ilmu Kedokteran, Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI), dr. Novita Gemalasari Liman, Sp.JP, FIHA, jenis gangguan irama jantung ventrikel yang paling umum adalah Kompleks Ventrikel Prematur (KVP) idiopatik, dengan prevalensi 5–12 persen pada populasi umum. Dalam kasus KVP idiopatik, sekitar 88 persen dari pasien mengalami penurunan fungsi pompa jantung sehingga jantung melemah.

“Saya sangat senang dengan istilah life long learning. Saya senang dengan ilmu karena ilmu pengetahuan dan keterampilan membuat saya mampu meningkatkan kualitas hidup pasien-pasien. Alasan saya mengambil spesialis jantung dan pembuluh darah karena salah satu bidang yang melayani pasien dengan kondisi yang membutuhkan layanan emergensi dan life saving,” kata Novita dalam keterangan resmi kepada Okezone, Selasa (12/9/2023).

Perbedaan Irama Jantung Siang dan Malam

 

Dalam penelitiannya, Novita menyebutkan para peneliti di University of California, Los Angeles, tahun 2019 menemukan bahwa beban KVP mengikuti irama sirkadian yaitu, sebuah irama biologis dengan periode 24 jam yang berfungsi menyelaraskan fungsi organ internal tubuh dengan perubahan lingkungan pagi hingga malam hari. Hal ini menunjukkan bahwa beban KVP berubah-ubah sepanjang hari, seperti jam biologis di dalam tubuh kita.

Terdapat tiga jenis irama sirkadian beban KVP, yaitu tipe cepat (dominasi beban KVP pada pagi dan siang hari), tipe lambat (dominasi beban KVP pada malam hari), dan tipe independen (beban KVP konsisten sepanjang hari). Terkait hal ini, Novita menelusuri parameter yang berkaitan dengan irama sirkadian pada KVP idiopatik sehingga dapat dikembangkan menjadi salah satu poin dasar individualisasi pemberian terapi sesuai irama sirkadian KVP.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179180/ui-Q2Hd_large.jpg
Universitas Indonesia Pastikan Tidak Ada Intervensi Politik di Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178594/rupiah-gUYf_large.jpg
UI Edukasi Emak-Emak Soal Keuangan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178584/kampus-GwWi_large.jpg
DPR: Intervensi Politik di Kampus Tidak sejalan dengan Prinsip Otonomi Perguruan Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177190/ui-PaE4_large.jpg
Proses Seleksi Dekan UI, Pengamat: Jangan Ada Intervensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275/ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546/petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement