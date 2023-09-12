Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024 Sebanyak 27 Hari, Para Siswa hingga Mahasiswa Cek Ya

JAKARTA - Pemerintah mengumumkan daftar cuti bersama 2024. Pengumuman itu ditetapkan dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yang mengatur hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024. Aturan ini menetapkan jumlah libur nasional dan cuti bersama 27 hari. Bagaimana dengan libur sekolah?

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (12/9/2023), kalender pendidikan untuk tiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana yang tercantum dalam standar isi dengan memperhatikan ketentuan dari pusat atau pemerintah daerah. Dalam kalender pendidikan, ada Hari libur Sekolah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama terkait hari raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan yang menetapkan hari libur khusus.

Kalender Pendidikan 2024

Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota yang menetapkan hari libur serentak sesuai satuan-satuan pendidikan. Sejauh ini, libur semester II untuk kalender pendidikan tahun ajaran 2023/2024 baru akan dimulai pada 15 Juni 2024 -27 Juni 2024. Kemudian jadwal libur akhir tahun pelajar baru akan dimulai pada 29 Juni 2024 – 11 Juli 2024.

Manfaat kalender pendidikan memang sudah tidak diragukan dan merupakan alat yang penting bagi para guru, karena membantu mereka mengelola jadwal pengajaran dan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dengan menggunakan kalender pendidikan, para guru dapat membuat rencana pengajaran yang terstruktur dan terorganisir, serta mengetahui jadwal kegiatan sekolah yang akan datang. Berikut Kalender Pendidikan 2024 dikutip dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Selasa (12/9/2023). Daftar tersebut masih bersifat perkiraan atau prediksi.