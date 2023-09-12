Mengenal Gondrong Gunarto, Komposer Gamelan Perpaduan Musik Klasik Tradisional dan Pop Modern

JAKARTA - Budaya Jawa semakin hidup melalui musik dan seni, salah satunya gamelan. Salah satu seniman yang melestarikan budaya melalui gamelan adalah Gondrong Gunarto.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media bersama Gondrong Gunarto menggelar konser ‘Sléndhang Biru Tak Pernah Usai’ di Benteng Pendhem Van Den Bosch, Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah. Selain untuk menghomarti dan membumikan kembali karya-karya Ki Nartosabdho, konser ini bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan karya-karya agung gending Karawitan Jawa di masyarakat yang lebih luas dan lintas generasi agar bisa dinikmati oleh berbagai kalangan.

Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek, Ahmad Mahendra, menuturkan bahwa konser ini menjadi wadah yang sangat baik dalam menarasikan kembali karya-karya seniman terdahulu, salah satunya karya Ki Nartosabdho. Konser ini menjadi bukti bagaimana generasi masa kini berupaya untuk terus mengingat dan memelihara karya-karya seniman terdahulu termasuk karya musik, yang kemudian diaransemen ulang dengan cara, gaya, serta pendekatan masa kini seperti yang dilakukan oleh Gondrong Gunarto. Kami (Kemendikbudristek) akan terus mendukung berbagai upaya tersebut dalam menjaga kelestarian kesenian maupun kebudayaan Indonesia,” ujar Mahendra dalam keterangan resmi kepada Okezone, Selasa (12/9/2023).

Sementara itu, sang komposer, Gondrong Gunarto, menyampaikan bahwa ia mencoba menawarkan sesuatu yang baru bagi generasi muda Indonesia. “Dengan suka cita kami menyambut teman-teman yang hadir malam ini lewat gendhing-gendhing karya Ki Nartosabdho dalam balutan musik kekinian,” katanya.

Siapa Gondrong Gunarto?

Gondrong Gunarto adalah seorang komposer gamelan yang memadukan klasik musik gamelan dan musik pop modern dengan tetap mempertahankan sisi tradisional gamelan. Pertunjukan ini diselenggarakan sebagai penghormatan Ki Nartosabdho serta mendekatkan gending-gending karawitan pada pendengar generasi muda.

“Garapan ‘Slendang Biru Tak Pernah Usai’ ini menggunakan musikal yang aktual, sehingga dapat diterima oleh generasi muda,” ucap Gunarto.