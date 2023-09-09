Dampak Kekeringan, Jejak Dinosaurus Berusia 110 Juta Tahun Ditemukan

JAKARTA - Dampak kekeringan saat musim panas di Texas, AS, memunculkan jejak dinosaurus berusia 110 juta tahun lalu. Terdapat dua jejak dinosaurus yang terpelihara dengan baik di Dinosaur Valley State Park, milik dua jenis dinosaurus yang disebut Acrocanthosaurus dan Sauroposeidon.

Acrocanthosaurus adalah spesies dinosaurus yang dikenal sebagai theropoda, yang dikenal memiliki tulang berlubang, tiga jari kaki, dan cakar di setiap anggota tubuhnya.

Sedangkan Sauroposeidon merupakan anggota kelompok dinosaurus bernama sauropoda yang memiliki leher sangat panjang, ekor panjang, kepala kecil, dan empat kaki tebal seperti belalai, dikutip dari BBC News, Sabtu (9/9/2023). Diperkirakan pada masa itu, Acrocanthosaurus akan memburu Sauroposeidon.

Dinosaur Valley State Park dikenal memiliki sejumlah besar jejak dinosaurus yang dicetak oleh hewan-hewan yang hidup di sana jutaan tahun lalu, namun jejaknya baru ditemukan baru-baru ini. Paul Baker, manajer ritel di Dinosaur Valley State Park, mengatakan bahwa dia belum pernah melihat jejak dinosaurus sebanyak ini sebelumnya.