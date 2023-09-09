DKI Jakarta Juara Umum OSN 2023, Sekolah Ini Borong 9 Medali

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mencatat DKI Jakarta menjadi juara umum dalam perhelatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2023. Salah satu sekolah yang sukses mengikuti ajang ini adalah SMPK Penabur Jakarta. Sembilan orang siswa di sana memborong 9 medali.

Olimpiade Sains Nasional 2023 yang berlangsung pada 27 Agustus-2 September 2023 lalu itu mempertandingkan bidang studi Matematika, IPA, dan IPS. OSN tahun 2023 telah digelar dengan Kota Bogor, Jawa Barat sebagai tuan rumah.

Olimpiade tersebut diikuti sebanyak 345 peserta yang lolos dari seluruh Indonesia, setelah melalui seleksi dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Apa rahasia SMPK Penabur Jakarta?

Daftar Pemenang

SMPK Penabur Jakarta sendiri telah mempersiapkan bakal calon peserta OSN secara matang. Persiapan dilakukan dari setahun sebelum rangkaian olimpiade dimulai.

Tidak hanya bagi siswa, pembekalan juga aktif memberikan bimbingan dan pendampingan kepada

murid-murid yang akan dikirim untuk berkompetisi. Salah seorang murid SMPK Penabur Jakarta yang menjadi peserta OSN 2023, Rafael Levin

Tong membagikan pengalamannya selama persiapan menuju rangkaian OSN 2023 hingga bisa mewakili sekolahnya di tingkat nasional.

“Guru pembimbing saya, Ibu Vita telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pelatihan sejak awal dan selalu memberi semangat setiap kali saya merasa tidak mampu. Lalu, ada Bapak Yoga dan Tito yang setia menemani saya melakukan survei dari

tugas observasi yang diberikan,” kata Rafael yang berkompetisi di bidang studi IPS dilansir dari laman resmi SMPK Penabur, Sabtu (9/9/2023).

Sebagai bentuk dukungan yang serius dan nyata, BPK Penabur juga memberikan pelatihan intensif untuk para peserta OSN. Setiap Sabtu mulai pukul 08.00-12.00 WIB, para peserta OSN yang tersebar dari 15 kota. Tidak heran mengapa hasil yang diberikan juga maksimal.

“Dalam persiapan yang dilakukan guru-guru begitu pengertian, mereka memberi kesempatan kepada saya untuk mengejar pelajaran yang tertinggal selama izin mengikuti pelatihan OSN," tutur Davino Sugianto, salah seorang peserta OSN bidang IPA dari SMPK 7 Penabur.