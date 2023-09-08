40 Profesor UNS Antre Dikukuhkan, UNS: Semoga Mempercepat Tercapainya Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia

JAKARTA - Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) menyatakan bahwa 40 profesor antre untuk dikukuhkan. Hal ini setelah ke luarnya 40 Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk para profesor (Guru Besar) UNS yang tersebar di 14 Fakultas.

Jumlah Profesor yang menerima SK Menteri tersebut merupakan akumulasi dari para Profesor yang telah dikukuhkan mulai Maret 2023 sebanyak 5 orang, April sebanyak 4 orang, Mei sebanyak 4 orang, Agustus sebanyak 5 orang dan Bulan September akan segera dikukuhkan sebanyak 22 orang.

Ketua Dewan Profesor UNS Suranto Tjiptowibisono mengatakan, capaian ini sungguh membanggakan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.

Sebagai institusi yang relatif muda untuk ukuran umur perguruan tinggi, yang belum genap 50 tahun tetapi telah mempunyai lebih dari 205 profesor aktif dan jumlah doktor 898 adalah capaian yang luar biasa.

“Profesor dan Doktor yang umumnya relatif masih produktif didalam melakukan karya-karya ilmiah Internasional yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan dan kesejahteraan bangsa dan negara tercinta,” terang Suranto, Jumat (8/9/2023).

Dengan totalitas profesor dan doktor yang mencapai 1.100 orang akan sangat diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja yang maksimal dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Prestasi-prestasi itu telah ditorehkan UNS dalam liga Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dengan menempatkan diri di posisi 2 dari 22 top universitas besar di tanah air selama tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut akan bertahan dan bahkan ditingkatkan capaian-capaiannya pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, manakala fasilitas alat-alat laboratorium terus diusahakan dan ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya.

Di samping alat-alat laboratorium yang perlu di “upgrade” menuju alat-alat modern yang canggih yang dapat menopang kelancaran kegiatan penelitian di perguruan tinggi, ekosistem masyarakat ilmiah pembentuk atmosfer akademik perlu terus dikembangkan, sehingga budaya menulis untuk menghasilkan manuscript yang siap dipublish pada Jurnal Internasional Bereputasi (JIB) yang bergengsi, serta sampai dapat diimplementasi di lapangan sebagai bentuk hilirisasi untuk kemakmuran negeri perlu terus dipupuk dan dikembangkan.