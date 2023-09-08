Hebat! Pelajar SMK Jadi Jutawan, Pengusaha Sayur dan Punya Karyawan

YOGYAKARTA - Pelajar SMK bernama Muhammad Alva Priyandhito sukses membuat kagum teman-temannya. Pemuda berusia 17 tahun ini sudah bisa hidup mandiri bahkan menjadi seorang pengusaha muda. Berkat sayur mayur yang dijualnya, dia bisa mendapatkan omzet hingga Rp100 juta sebulan.

Usianya masih 17 tahun. Pelajar SMK Al Hikmah ini pun kini dapat mempekerjakan 2 orang temannya dari usaha yang digelutinya saat ini. Apakah sekolahnya terganggu?

Warga desa Banaran, kecamatan Playen, Gunungkidul, Yogyakarta itu sukses jadi tengkulak jamur dan sayur segar. Pelajar kelas 12 itu sudah setahun menggeluti usaha tersebut. Dia menjadi tengkulak dan nantinya dijual kembali ke sejumlah pasar tradisional.

Konsepnya pun sebetulnya hanya sederhana yakni Alva membeli jamur dan sayur segar dari petani untuk kemudian dikirim ke pasar tradisional dan mengambil keuntungan berkisar antara 6 persen hingga 10 persen per item barang. Meski keuntungannya terbilang kecil namun banyaknya sayuran serta jumlah barang yang dibeli membuat usahanya kini membuahkan hasil.

Bisnis ini berawal ketika dirinya sudah sering ikut orangtuanya berjualan di pasar. Awalnya Alva sering melihat orang tuanya dan juga pedagang pasar sering kesulitan mendapatkan jamur dan sayur dengan harga murah.

Dia lantas mencari petani petani lokal yang ada di sekitar desanya. Berkat ketelatenannya tersebut kini setidaknya sudah ada 30 petani jamur dan 10 petani sayur yang sudah sering dirinya ambil untuk dijual lagi kepasar