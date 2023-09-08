7 Negara dengan Nilai IQ Terendah di Dunia, Bagaimana Indonesia?

JAKARTA - Intelligent Quotient atau IQ dapat menjadi tolak ukur sumber daya manusia di sebuah negara. Sebuah negara yang memiliki IQ dengan skor tinggi, biasanya diikuti dengan mutu pendidikan yang baik dan ekonomi serta infrastruktur kesehatan yang memadai.

Tinggi atau rendahnya tingkatan IQ seseorang dapat berbeda-beda dan faktor sosial dan lingkungan juga sangat mempengaruhi tingkatan IQ di setiap negara dan geografis suatu wilayah. Skor IQ ini juga masih bisa ditingkatkan dengan terus mengasah kemampuan dan belajar. Rata-rata IQ di sebuah negara juga bisa berubah setiap tahunnya jika ada upaya peningkatan kecerdasan penduduknya.

Menilik tingkatan IQ sebuah negara, kira-kira Indonesia ada di peringkat berapa ya? Dilansir dari Southwest Journal, Jumat (8/9/2023), berikut ini merupakan daftar negara yang masuk ke kategori IQ terendah:

Negara IQ Terendah

Nicaragua

Nicaragua merupakan sebuah negara republik yang ada di Amerika Tengah. Tingkat kemiskinan yang tinggi dan kurangnya akses menuju pendidikan dan kesehatan yang layak membuat negara yang berbatasan langsung dengan Kosta Rica ini tergolong ke negara dengan IQ rendah. Namun saat ini, Nicaragua telah melakukan upaya pencerdasan penduduknya dengan meningkatkan akses pendidikan yang layak untuk menekan kemiskinan. Skor rata-rata IQ Nicaragua adalah 52,69.

Gambia

Gambia adalah negara yang terletak di benua Afrika, tepatnya Afrika Timur. Skor rata-rata IQ dari penduduk Gambia yang berjumlah 2,7 juta jiwa ini adalah 52,68. Gambia masih terjebak dengan permasalahan pendidikan dan kesehatan yang sulit diakses. Meski begitu, negara ini juga kaya akan budaya dan terkenal dengan tarian dan musiknya. Ini diharapkan dapat membantu meningkatkan sumber daya manusia di negara tersebut.

Cape Verde (Tanjung Verde)

Negara ketiga dengan capaian IQ yang tergolong rendah adalah Cape Verde. Negara ini merupakan sebuah negara kepulauan yang berada di wilayah Samudera Atlantik Utara, dekat pesisir barat Afrika. Negara yang berpusat di kota Praia ini mendapatkan hasil skor IQ sebesar 52.5 dari penduduk sebanyak 500 ribu jiwa. Cape Verde menempati urutan 195 dari 199 negara yang di survey.

Guatemala

Guatemala merupakan sebuah negara yang berada di wilayah Amerika Tengah. Negara ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 18 juta jiwa. Dari penduduknya yang tergolong banyak, sayangnya rata-rata IQ yang ada disana hanya menyentuh angka 47,2. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan yang tinggi hingga berpengaruh terhadap sulitnya akses menuju pendidikan dan kesehatan yang layak. Meski begitu, negara ini memiliki prestasi di bidang sepak bola yang cukup bagus. Tercatat, Guatemala lolos di Piala Dunia U20 tahun 2023.

Sierra Leone

Negara Sierra Leone tercatat dengan skor IQ 45,07 dari total penduduknya yang berjumlah 8 juta jiwa. Negara ini terletak di wilayah Afrika Barat, tepatnya di pesisir Samudra Atlantik. Negara ini masuk ke dalam negara dengan skor IQ terendah karena mengalami berbagai krisis di negaranya seperti ekonomi yang kurang stabil, wabah penyakit Ebola, hingga perselisihan sipil atau perang saudara yang membuat pendidikan berada di nomor sekian. SIerra Leone terkenal dengan sumber daya alamnya, yakni terdapat tambang berlian yang besar.