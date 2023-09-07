Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ciri Ciri Teks Non Sastra untuk Dipelajari

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |19:29 WIB
Ciri Ciri Teks Non Sastra untuk Dipelajari
Ilustrasi karya tulis non sastra (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ciri ciri teks non sastra wajib untuk diketahui khususnya bagi yang ingin menulis secara formal dan tidak ingin terjebak pada tulisan bergaya sastra.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (7/9/2023), teks non sastra merupakan jenis teks non fiksi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang bersifat faktual. Umumnya pengarang ingin memberikan informasi dan data-data yang akurat tanpa ada unsur fiksi atau imajinasi.

Beberapa kelebihan dari teks non sastra seperti dapat menjelaskan sesuatu dengan lebih detail.

Karena teks jenis ini tidak memiliki unsur fiksi, sehingga informasi yang disampaikan bisa mendalam dan menyeluruh.

Teks non sastra juga bertujuan untuk memberikan informasi dan data yang akurat sehingga dapat diandalkan sebagai referensi oleh pembaca.

Berikut adalah ciri-ciri teks non sastra yang membedakannya dengan jenis teks lainnya.

1. Informasinya Akurat dan Faktual

Tujuan menggunakan teks non sastra tentu saja adalah memberikan informasi dan data secara akurat dan faktual. Oleh karena itu, umum diketahui para penulis harus memiliki sumber data yang dapat dipercaya demi menghasilkan informasi yang kredibel.

2. Tidak Menggunakan Unsur Fiksi

Ciri khas dari sebuah teks non sastra adalah tidak menggunakan unsur fiksi atau khayalan. Semua informasi yang disajikan dalam teks jenis ini bersifat nyata dan sudah dibuktikan.

Halaman:
1 2
