HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa Temukan Solusi Atasi Anak Tantrum, Pakai Sepeda Kayuh

Yudha Prawira , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |19:20 WIB
Mahasiswa Temukan Solusi Atasi Anak Tantrum, Pakai Sepeda Kayuh
Mahasiswa UM Surabaya membuat sepeda kayuh untuk anak ABK (Foto: UM Surabaya)
SURABAYA - Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya menciptakan alat terapi fisik untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) maupun autis yang mengalami tantrum. Alat berbentuk sepeda kayuh ini dapat meningkatkan motorik ABK dan dapat mengubah mood atau suasana hati ABK lebih baik.

Nama alatnya yaitu Scalextric by Bike. Alat terapi ABK yang mengalami tantrum hasil karya mahasiswa UM Surabaya.

Pembuatan alat terapi berbentuk sepeda kayuh ini dilatarbelakangi dari pengalaman siswa didik berkebutuhan khusus di salah satu sekolah inklusi di wilayah KKN mahasiswa tersebut. Siswa didik di sekolah inklusi tersebut susah melampiaskan emosi saat tantrum sehingga mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah.

Setelah berkoordinasi dengan guru dan psikolog, akhirnya ditemukanlah metode efektif yang dapat membantu mengatasi kondisi tersebut. Metode efektif yang dapat menstimulasi kognitif dan meningkatkan motorik dari siswa atau ABK tantrum.

Sistem kerjanya cukup sederhana. Penggunanya hanya diharuskan untuk mengayuh sepeda yang sudah dimodifikasi untuk menggerakkan gear yang terhubung ke generator mini.

