Skripsi Tidak Wajib, Pilih Bikin Film atau Project agar Lulus S1?

JAKARTA – Belum lama ini Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 tahun 2023 baru saja mengeluarkan peraturan tentang syarat kelulusan S1 dengan tidak wajib skripsi. Namun, sejumlah kampus ternyata sudah menerapkan kebijakan itu sebelumnya, satunya Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ). Salah satunya meminta mahasiswa membuat project.

Rektor UPN Veteran Jakarta Dr. Anter venus, MA, Comm mengatakan bahwa UPNVJ telah menetapkan hal tersebut sejak tahun 2019. Dia membebaskan mahasiswa untuk memilih tugas akhir seperti apa yang mereka ingin ambil, sebagai bentuk persyaratan kelulusannya. Bahkan, UPNVJ juga menawarkan kepada mahasiswanya untuk dapat membuat film atau project semacamnya sebagai pilihan alternatif.

“Saat ini kita tawarkan untuk buat film, misal film dokumenter gitu ya, nanti ada diantara mereka tuh crewnya kan ambil gambar-gambarnya kan, ada yang ambil suara, editing, itu masing-masing kan bisa laporkan jadi satu film dikerjakan lima orang itu bisa lima skrip tugas akhir itu,” kata Dr Anter Venus kepada wartawan, dikutip Selasa (5/9/2023).

Sehingga dari project film itu, kata dia, dapat dinilai dari naskah yang mereka buat, untuk dilakukan dianalisis dan mendapatkan nilai. Menurutnya, tidak ada alasan untuk mereka tidak lulus kuliah, karena dari pihak perguruan tinggi sudah memberikan keringanan berupa pemilihan tugas akhir.