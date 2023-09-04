Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Tulisan Berantakan? Jangan Minder, Tanda IQ Tinggi

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |22:15 WIB
Tulisan Berantakan? Jangan Minder, Tanda IQ Tinggi
Tulis tangan berantakan ternyata bisa menjadi penentu nilai IQ (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Cobalah cek tulisan tangan kamu. Rapi atau berantakan? Jangan khawatir, ternyata seseorang yang memiliki nilai IQ atau tingkat kecerdasan yang tinggi, tulisannya jelek, lho! Masa sih?

Dilansir dari Mental Floss, Senin (4/9/2023), jenius adalah gelar orang yang cerdas. Seseorang yang jenius bisa dikenali dengan sejumlah ciri-ciri. Salah satunya lewat tulisan tangan. Kok bisa?

Berikut adalah ciri orang yang cerdas, termasuk tulisan tangan yang tidak rapi. Ada pula tanda-tanda lainnya.

 BACA JUGA:

Ciri-ciri orang cerdas

Tulisan Tangan Berantakan

Jika seseorang mengatakan tulisan tangan kamu tidak terbaca, anggap itu sebagai pujian. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang berbakat seringkali memiliki tulisan tangan yang buruk. Kenapa? Karena otak mereka bekerja lebih cepat daripada tangan mereka.

 BACA JUGA:

Sering Begadang

Menjadi orang yang suka tidur malam tidak selalu buruk. Para ahli kesehatan mengatakan kita harus tidur antara tujuh dan delapan jam setiap malam, namun orang jenius jarang mematuhi aturan tersebut. Penemu terkenal Nikola Tesla mengaku hanya tidur dua jam dalam satu waktu, dan pernah terus bekerja selama 84 jam berturut-turut. Sejarawan mengatakan bahwa Leonardo da Vinci mengikuti siklus Uberman (lebih ilmiah disebut tidur polifasik) yang terdiri dari tidur siang selama 20 menit setiap empat jam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement