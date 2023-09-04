Tulisan Berantakan? Jangan Minder, Tanda IQ Tinggi

JAKARTA - Cobalah cek tulisan tangan kamu. Rapi atau berantakan? Jangan khawatir, ternyata seseorang yang memiliki nilai IQ atau tingkat kecerdasan yang tinggi, tulisannya jelek, lho! Masa sih?

Dilansir dari Mental Floss, Senin (4/9/2023), jenius adalah gelar orang yang cerdas. Seseorang yang jenius bisa dikenali dengan sejumlah ciri-ciri. Salah satunya lewat tulisan tangan. Kok bisa?

Berikut adalah ciri orang yang cerdas, termasuk tulisan tangan yang tidak rapi. Ada pula tanda-tanda lainnya.

Ciri-ciri orang cerdas

Tulisan Tangan Berantakan

Jika seseorang mengatakan tulisan tangan kamu tidak terbaca, anggap itu sebagai pujian. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang berbakat seringkali memiliki tulisan tangan yang buruk. Kenapa? Karena otak mereka bekerja lebih cepat daripada tangan mereka.

Sering Begadang

Menjadi orang yang suka tidur malam tidak selalu buruk. Para ahli kesehatan mengatakan kita harus tidur antara tujuh dan delapan jam setiap malam, namun orang jenius jarang mematuhi aturan tersebut. Penemu terkenal Nikola Tesla mengaku hanya tidur dua jam dalam satu waktu, dan pernah terus bekerja selama 84 jam berturut-turut. Sejarawan mengatakan bahwa Leonardo da Vinci mengikuti siklus Uberman (lebih ilmiah disebut tidur polifasik) yang terdiri dari tidur siang selama 20 menit setiap empat jam.