HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar Fenomena Astronomi September 2023, Ada Puncak Hujan Meteor Sextantid

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |20:20 WIB
Daftar Fenomena Astronomi September 2023, Ada Puncak Hujan Meteor Sextantid
Fenomena astronomi bulan September 2023 (Foto: Instagram Bosscha Observatory)
JAKARTA - Bulan September 2023 akan sama menariknya seperti bulan Agustus 2023 jika bicara soal fenomena ilmu astronomi yang akan terjadi. Bakal ada fenomena seru di jagat semesta kita, lho! Salah satunya, akan ada lagi hujan meteor Sextantid.

Dilansir dari Bosscha Observatory, Senin (4/9/2023) terdapat beberapa tanggal penting yang bisa kamu catat untuk melihat fenomena astronomi yang menarik. Hujan meteor sendiri akan terjadi pada akhir bulan.

Berikut daftar fenomena astronomi sepanjang September 2023. Apa saja sih?

Fenomena Astronomi September 2023

 

5 September konjungsi Bulan-Jupiter

Bulan dan Jupiter akan berada di bujur langit yang sama.

9 September puncak hujan meteor Epsilon-Perseid

Hujan meteor ini akan berada pada puncaknya yang dilihat dari rasi Perseus

Fenomena astronomi September 2023 (Foto: Okezone)

17 September konjungsi Bulan-Mars

Bulan dan Mars akan berada di bujur langit yang sama.

Halaman:
1 2 3
