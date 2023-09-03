Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Rektor Ungkap 5 Agenda Strategis di Usia IPB University yang ke-60

Hafizhuddin , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |20:17 WIB
Rektor Ungkap 5 Agenda Strategis di Usia IPB University yang ke-60
Rektor IPB Prof Arif Bicara soal Agenda Strategis IPB (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rektor IPB University, Prof Arif Satria mengungkapkan lima agenda strategis IPB University setelah 60 tahun kampus ini berdiri dan berdigdaya. Hal tersebut disampaikannya dalam acara pembukaan Dies Natalis ke-60 IPB University di Grha Widya Wisuda, Kampus Dramaga, Bogor.

Kelima agenda tersebut adalah pertama, IPB University akan memimpin inovasi pangan dan transformasi ekonomi Indonesia sebagai middle income country agar tumbuh lebih cepat melalui industrialisasi agromaritim 5.0.

Kedua, IPB University kelak berubah dari trendsetter nasional menjadi global south leader di bidang agromaritim berkelanjutan inklusif dan innopreneurship.

“Ketiga, IPB University memimpin higher education global-south network untuk bertransformasi dari resource based ke inclusive innovation based sustainable development. Keempat, IPB University menyiapkan technopreneur dan sociopreneur muda penggerak transformasi perdesaan sebagai pusat pertumbuhan. Dan terakhir, IPB University akan melakukan matchmaking sistem pendidikan tinggi dengan industri agromaritim dan komunitas kreatif,” urainya saat pembukaan, Minggu (3/9/2023).

Lima agenda ini, sebut Rektor, disusun dalam upaya mewujudkan proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2050-2075 yang diprediksi akan berada di posisi empat besar dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok dan India. Untuk menuju ke sana, Prof Arif menekankan penyiapan industrialisasi (reindustrialisasi) yang matang dan sistematis guna memberikan sumbangsih ekonomi nasional yang lebih tangguh.

Halaman:
1 2
