HOME EDUKASI SEKOLAH

Jago Fisika, Pelajar SMA Sabet 3 Gelar Penghargaan di OSN 2023

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |14:50 WIB
Jago Fisika, Pelajar SMA Sabet 3 Gelar Penghargaan di OSN 2023
Pelajar SMA dan MA juara OSN 2023 (Foto: Kemendikbudristek)
JAKARTA - Bagi Zahran Nizar Fadhlan, siswa SMA Negeri 1 Padang, fisika itu asyik. Buktinya, dia berhasil menjadi pemenang di ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2023

Tak tanggung-tanggung, bukan hanya satu medali, Zahran Nizar Fadhlan, meraih medali emas bidang Fisika untuk tiga gelar. Dia sekaligus meraih absolute winner dan best experiment tidak menyangka akan meraih tiga penghargaan sekaligus. 

“Saya sangat gak menyangka akan meraih absolute winner tentu senang sekali," tuturnya dalam keterangan resmi Kemendikbudristek kepada Okezone, Sabtu (2/9/2023).

Bukan hal yang mudah, dia terus berjuang dan berlatih menyelesaikan soal. Dengan kemenangan ini membuatnya semakin cinta fisika.

"Perjuangan belajar saya yang tidak putus dan secara terus menerus akhirnya memberikan hasil yang membuat saya semakin termotivasi lagi untuk mendalami Fisika,” ujar siswa yang bercita-cita menjadi ilmuwan.  

OSN tahun ini diselenggarakan mulai tanggal 27 Agustus hingga 2 September 2023. Untuk jenjang SMA/MA, OSN dilaksanakan secara luring di Kota Bogor, Jawa Barat dan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs dilaksanakan secara daring.

