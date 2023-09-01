15 Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari Jadi CPNS di Kemenhan

Jurusan kuliah yang paling banyak dicari untuk jadi CPNS Kemenhan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Jurusan kuliah yang banyak dicari jadi CPNS di Kemenhan menjadi rekomendasi pilihan jika tertarik masuk ke lembaga ini. Kementerian Pertahanan adalah salah satu lembaga yang paling dinantikan rekrutmennya oleh para CPNS.

Kemenhan membuka formasi dari banyak jurusan dengan formasi yang beragam di setiap unit organisasi Kemenhan. Dilansir dari situs resmi kemhan.go.id, Jumat (1/9/2023), berikut ini merupakan program studi dengan formasi terbanyak di seleksi CPNS Kementerian Pertahanan.

Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari Jadi CPNS di Kemenhan

1. NERS

CPNS dari lulusan NERS di Unit Organisasi Kemhan tersedia sebanyak 48 formasi untuk umum dan 4 formasi dengan persyaratan khusus yakni memiliki predikat Cumlaude untuk jabatan Ahli Pertama Perawat. Di UO Angkatan Darat, dibuka juga untuk lulusan NERS dengan posisi sebanyak 156 formasi umum dan 6 formasi dengan syarat memiliki predikat Cumlaude.

2. Ilmu Komputer

Lulusan dari jurusan S1 Komputer juga disediakan formasi di UO Kemhan sebanyak 36 untuk di posisi Pranata Komputer. Di Unit Organisasi Mabes TNI juga tersedia posisi Pranata Jaringan Iptek untuk 18 formasi.

3. Administrasi Perkantoran

Bagi lulusan D3 Administrasi Perkantoran, Kemhan membuka formasi sebanyak 14 formasi untuk umum, 1 formasi bagi mahasiswa Papua, dan 1 formasi untuk disabilitas di posisi Pengadministrasian Keuangan. Posisi ini juga bisa ditempati oleh lulusan D3 Keuangan atau D3 Manajemen Perkantoran.

Di UO Angkatan Udara Kemhan juga dibuka bagi lulusan ini untuk menempati posisi Pengadministrasian Keuangan. Posisi ini dibuka dengan formasi sebanyak 41 orang. Di UO Angkatan Darat, lulusan dari Administrasi Perkantoran juga dibuka formasi sebanyak 113 formasi umum dan 1 formasi khusus putra-putri papua sebanyak 1 orang untuk posisi Pengelola Data.

4. Administrasi Negara

Lulusan S1 Administrasi Negara disediakan formasi sebanyak 10 untuk posisi Ahli Pertama Arsiparis. Posisi tersebut dapat didaftarkan juga oleh lulusan Sarjana Administrasi Publik, Arsiparis, dan Manajemen Kebijakan Publik.

5. Hukum

Bagi pendaftar dengan Sarjana Hukum, ada tiga posisi yang disediakan yakni 7 posisi untuk Perancang Peraturan Perundang-undangan, 9 posisi untuk Penyuluh Hukum, dan 7 posisi untuk Analis Hukum.

6. Manajemen Informatika

Posisi yang disediakan Unit Organisasi Mabes TNI Kemhan untuk lulusan Manajemen Informatika sebanyak 58 formasi dengan jabatan Terampil Pranata Komputer dan 28 posisi untuk jabatan Pengelola Data.

Lulusan Manajemen Informatika juga dapat mendaftar sebagai Pranata Komputer di UO Angkatan Laut dengan formasi sebanyak 15 orang dan posisi Pengelola data sebanyak 49 formasi.

7. Manajemen dan Akuntansi

Formasi yang disediakan untuk jabatan Pengelola Keuangan pada Unit Organisasi Mabes TNI Kemhan sebanyak 20 formasi umum dan 1 formasi putra-putri Papua. Posisi ini dibuka untuk lulusan D3 Manajemen dan D3 Akuntansi, namun lulusan D3 Administrasi dan D3 Teknik Informatika juga dapat mendaftarkan diri.

Lulusan D3 Manajemen juga dapat mendaftar di posisi Pengelola Keuangan yang disediakan oleh Unit Organisasi Angkatan Laut Kemhan. Posisi ini dibuka dengan formasi sebanyak 30 orang.