IQ Tinggi Wajib Tebak, Posisi Kelinci di Gambar Ini Ada di Mana?

JAKARTA - Bisakah kamu menemukan keberadaan kelinci di gambar ini? Kalau nilai IQ kamu tinggi, barangkali penglihatan kamu bisa lebih jeli.

Ilusi visual ini akan membuat kamu melihat dua kali. Ilusi optik dikenal karena tipuannya pada mata dan otak. Selain menyenangkan, ilusi optik dapat membantu kamu meningkatkan IQ umum dan kreatif, kekuatan konsentrasi, perhatian terhadap detail, dan penglihatan.

Ilusi optik ini akan mengungkapkan tingkat IQ visual kamu hanya dalam 5 detik! Hanya 2% orang dengan IQ seorang jenius yang sangat kreatif yang dapat melihat kelinci yang tersembunyi dalam gambar ilusi optik.

Di sini, kita melihat gambar ilusi optik dua orang, laki-laki dan perempuan, sedang bermain ski di salju. Ilustrasinya cukup indah. Ada tumpukan salju dan pepohonan. Dan ada kelinci juga! Masa sih? Mana kelincinya?