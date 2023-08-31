5 Daftar Kementerian yang Buka Lowongan CPNS Lulusan SMA SMK

JAKARTA – 5 daftar kementerian yang buka lowongan CPNS lulusan SMA SMK menjadi incaran para calon pendaftar. Pemerintah akan kembali membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2023.

Diketahui, pendaftaran CPNS akan mulai berlangsung pada bulan September 2023 mendatang dengan formasi yang berbeda-beda. Ini dia daftar Kementerian yang buka CPNS 2023.

Sama seperti tahun – tahun sebelumnya, CPNS tahun 2023 juga membuka kesempatan bagi para pelamar dengan berbagai jenjang. Diketahui, informasi pembukaan CPNS 2023 ini secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), lewat surat edaran nomor : 7948/B-KS.04.01/SD/K/2023 tentang Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023. Tahun ini diperkirakan untuk lulusan SMA yang mendaftar CPNS 2023 akan mendapatkan peluang lulus yang besar.

Namun, ada juga sebagian yang belum. Walaupun begitu para calon pelamar dapat menggunakan referensi penerimaan CPNS pada tahun 2021 lalu. Berikut daftar kementerian dan instansi yang diprediksi akan membuka lowongan CPNS 2023 untuk lulusan SMA/SMK, yaitu :

1. Kejaksaan Agung (Kejagung)

Selain membuka formasi untuk lulusan S1, Kejaksaan Agung juga memberikan kesempatan bagi lulusan SMA dan SMK untuk mendaftar CPNS 2023 dengan formasi yang disediakan.

2.Badan SAR Nasional (Basarnas)

Basarnas akan membuka pendaftaran CPNS tahun 2023 untuk lulusan SMA dan SMK dengan tujuan mengisi beberapa posisi baru yang tersebar di seluruh Indonesia.