5 Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari Jadi CPNS di Kemenkumham

JAKARTA - 5 jurusan kuliah yang banyak dicari jadi CPNS di Kemenkumham menarik untuk diketahui. Ditambah lagi, Kemenhumham akan membuka penerimaan calon CPNS 2023 sebentar lagi.

Kemenkumham adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terletak di Kuningan. Menurut website dan sosial media resminya, Kamis (31/8/2023), lembaga ini tahun ini akan membuka 1015 formasi CPNS dan 1563 Formasi PPPK. Sebagai informasi, PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Yang berarti bekerja di instansi pemerintahan namun dengan perjanjian kerja dengan durasi waktu tertentu

Apakah kalian sudah siap untuk mendaftarkan diri? Berikut adalah 5 jurusan kuliah ini banyak dicari untuk jadi CPNS di Kemenkumham menurut data tahun 2021:

Jurusan Kuliah Banyak Dicari jadi CPNS di Kemenkumham

1. Keperawatan

Jurusan Keperawatan ini mempelajari tentang cara merawat pasien sehari-hari. Sedikit mirip dengan dokter, bedanya dokter lebih berfokus kepada diagnosis dan pengobatan, perawat berfokus kepada perawatan dan kebutuhan pasien. Keperawatan ini memasuki urutan pertama, yaitu sebanyak 180 orang. Dengan jabatan terampil – perawat, nantinya kamu akan ditempatkan di salah satu kantor wilayah Kemenkumham dari 33 kantor wilayah yang ada.

2. Psikologi

Jurusan psikologi ini mempelajari perilaku, fungsi mental dan proses mental manusia. Jurusan ini memasuki urutan kedua, yaitu sebanyak 158 orang. Dengan jabatan Ahli Pertama – Pembimbing Kemasyarakatan, nantinya kamu akan ditempatkan di salah satu kantor wilayah Kemenkumham dari 10 kantor wilayah yang ada.

3. Antropologi

Antropologi adalah jurusan yang mempelajari masyarakat dan budaya manusia. Jurusan ini jarang didengar karena universitas yang menyediakan jurusan ini lumayan sedikit di Indonesia. Namun, jurusan ini memasuki urutan ketiga, yaitu sebanyak 158 orang. Dengan Jabatan Ahli Pertama – Pembimbing Kemasyarakatan, nantinya kamu akan ditempatkan di salah satu kantor wilayah Kemenkumham dari 10 kantor wilayah yang ada.