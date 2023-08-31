Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari Jadi CPNS di Kemenkumham

Richard Ariyanto , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |18:16 WIB
5 Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari Jadi CPNS di Kemenkumham
5 jurusan kuliah yang banyak dicari jadi PNS Kemenkumham (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 5 jurusan kuliah yang banyak dicari jadi CPNS di Kemenkumham menarik untuk diketahui. Ditambah lagi, Kemenhumham akan membuka penerimaan calon CPNS 2023 sebentar lagi.

Kemenkumham adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terletak di Kuningan. Menurut website dan sosial media resminya, Kamis (31/8/2023), lembaga ini tahun ini akan membuka 1015 formasi CPNS dan 1563 Formasi PPPK. Sebagai informasi, PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Yang berarti bekerja di instansi pemerintahan namun dengan perjanjian kerja dengan durasi waktu tertentu

Apakah kalian sudah siap untuk mendaftarkan diri? Berikut adalah 5 jurusan kuliah ini banyak dicari untuk jadi CPNS di Kemenkumham menurut data tahun 2021:

 BACA JUGA:

Jurusan Kuliah Banyak Dicari jadi CPNS di Kemenkumham

1. Keperawatan

Jurusan Keperawatan ini mempelajari tentang cara merawat pasien sehari-hari. Sedikit mirip dengan dokter, bedanya dokter lebih berfokus kepada diagnosis dan pengobatan, perawat berfokus kepada perawatan dan kebutuhan pasien. Keperawatan ini memasuki urutan pertama, yaitu sebanyak 180 orang. Dengan jabatan terampil – perawat, nantinya kamu akan ditempatkan di salah satu kantor wilayah Kemenkumham dari 33 kantor wilayah yang ada.

 BACA JUGA:

2. Psikologi

Jurusan psikologi ini mempelajari perilaku, fungsi mental dan proses mental manusia. Jurusan ini memasuki urutan kedua, yaitu sebanyak 158 orang. Dengan jabatan Ahli Pertama – Pembimbing Kemasyarakatan, nantinya kamu akan ditempatkan di salah satu kantor wilayah Kemenkumham dari 10 kantor wilayah yang ada.

3. Antropologi

Antropologi adalah jurusan yang mempelajari masyarakat dan budaya manusia. Jurusan ini jarang didengar karena universitas yang menyediakan jurusan ini lumayan sedikit di Indonesia. Namun, jurusan ini memasuki urutan ketiga, yaitu sebanyak 158 orang. Dengan Jabatan Ahli Pertama – Pembimbing Kemasyarakatan, nantinya kamu akan ditempatkan di salah satu kantor wilayah Kemenkumham dari 10 kantor wilayah yang ada.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/65/3185314/cpns-FuSa_large.jpg
Daftar Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari untuk Jadi CPNS di Kemenhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/65/3185280/cpns-2PS0_large.jpg
10 Contoh Soal Profiling ASN dan Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184864/cpns-dOUy_large.jpg
Daftar Jurusan yang Paling Dibutuhkan di CPNS Kemenkeu 2026, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182340/cpns-rgEB_large.jpg
10 Kementerian Ini Butuh CPNS Lulusan SMA/SMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/65/3180751/pns-uyTU_large.jpg
Daftar 7 Jurusan Kuliah yang Berpeluang Besar dan Cepat Tembus PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/65/3162245/cpns-4Mzn_large.jpg
Ini Daftar Resmi Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement