Dosen Unila Setuju Skripsi Tidak Wajib, Bisa Diganti dengan Temuan Inovasi

JAKARTA - Sejumlah akademisi angkat bicara tentang skripsi yang saat ini tidak wajib bagi syarat kelulusan S1. Dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Lampung (Unila), Moh. Nizar setuju jika skripsi yang sebelumnya menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa jenjang Sarjana (S1) atau Diploma 4 (D4), kini tidak wajib. Skripsi bisa diganti dengan inovasi lain.

"Setuju dengan catatan ada alternatif yang sesuai kualifikasi dan prosesnya juga sama dengan skripsi. Tugas akhir tidak dalam bentuk narasi-narasi yang tertulis, tetapi bisa dalam bentuk produk temuan-temuan yang sudah ada inovasi,"kata Nizar saat dihubungi, Rabu (30/8/2023).

Dia mengatakan bahwa banyak di negara-negara lain yang tidak menggunakan skripsi sebagai syarat kelulusan. Namun mereka diberikan produk pengganti yang sama ilmiahnya dengan skripsi.

"Ada banyak kampus di dunia yang tidak meminta produk skripsi seperti yang ada di kita. Mereka justru punya produk lainnya sehingga proses akademik tetap dilakukan,"ujar pria yang tengah mengambil S3 di Universiti Utara Malaysia ini.

Mahasiswa kata Nizar dapat diberikan semacam prototipe atau proyek yang kurang lebih sama dengan proses berpikir karya-karya akademik dan ilmiah di skripsi. "Tidak mungkin orang buat prototipe kalau dia tidak melakukan inovasi dan berarti dia sudah harus melakukan riset. Hanya bedanya prototipe yang dihasilkan tidak ditulis seperti dalam report atau bentuk skripsi tapi sudah jadi produk,"ucapnya.