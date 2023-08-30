Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Dosen Unila Setuju Skripsi Tidak Wajib, Bisa Diganti dengan Temuan Inovasi

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |16:37 WIB
Dosen Unila Setuju Skripsi Tidak Wajib, Bisa Diganti dengan Temuan Inovasi
Skripsi kini tidak lagi wajib, ada pilihan lain untuk syarat kelulusan (Foto: Kemendikbudristek)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah akademisi angkat bicara tentang skripsi yang saat ini tidak wajib bagi syarat kelulusan S1. Dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Lampung (Unila), Moh. Nizar setuju jika skripsi yang sebelumnya menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa jenjang Sarjana (S1) atau Diploma 4 (D4), kini tidak wajib. Skripsi bisa diganti dengan inovasi lain.

"Setuju dengan catatan ada alternatif yang sesuai kualifikasi dan prosesnya juga sama dengan skripsi. Tugas akhir tidak dalam bentuk narasi-narasi yang tertulis, tetapi bisa dalam bentuk produk temuan-temuan yang sudah ada inovasi,"kata Nizar saat dihubungi, Rabu (30/8/2023).

Dia mengatakan bahwa banyak di negara-negara lain yang tidak menggunakan skripsi sebagai syarat kelulusan. Namun mereka diberikan produk pengganti yang sama ilmiahnya dengan skripsi.

"Ada banyak kampus di dunia yang tidak meminta produk skripsi seperti yang ada di kita. Mereka justru punya produk lainnya sehingga proses akademik tetap dilakukan,"ujar pria yang tengah mengambil S3 di Universiti Utara Malaysia ini.

Mahasiswa kata Nizar dapat diberikan semacam prototipe atau proyek yang kurang lebih sama dengan proses berpikir karya-karya akademik dan ilmiah di skripsi. "Tidak mungkin orang buat prototipe kalau dia tidak melakukan inovasi dan berarti dia sudah harus melakukan riset. Hanya bedanya prototipe yang dihasilkan tidak ditulis seperti dalam report atau bentuk skripsi tapi sudah jadi produk,"ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/65/2864391/kisah-inspiratif-maba-unila-anak-buruh-bangunan-dapat-beasiswa-xQgPizhfwZ.jfif
Kisah Inspiratif, Maba Unila Anak Buruh Bangunan Dapat Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/07/65/2574624/unila-bahas-tips-meraih-gelar-profesor-lewat-webinar-sabet-rekor-muri-w8ZDy08gfU.jpg
Unila Bahas Tips Meraih Gelar Profesor Lewat Webinar, Sabet Rekor MURI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/06/65/1946944/mahasiswa-unila-gagas-aplikasi-pakar-ibu-hamil-QSbo6e1aSn.jpg
Mahasiswa Unila Gagas Aplikasi Pakar Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/09/65/1752696/akhirnya-sempat-diwarnai-demo-mahasiswa-unila-turunkan-uang-kuliah-avLD76gyQJ.jpg
Akhirnya! Sempat Diwarnai Demo Mahasiswa, Unila Turunkan Uang Kuliah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/18/65/1738797/ratusan-mahasiswa-unila-tuntut-keringanan-uang-kuliah-nih-alasannya-dpjjTAJsso.jpg
Ratusan Mahasiswa Unila Tuntut Keringanan Uang Kuliah, Nih Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/18/65/1719195/unila-terima-4-750-calon-mahasiswa-baru-melalui-3-jalur-pd5NBDPHNO.jpg
Unila Terima 4.750 Calon Mahasiswa Baru Melalui 3 Jalur
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement