AI Ancam Hilangnya Ruang Kelas Tatap Muka di Sekolah, Guru Terancam?

JAKARTA - Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) kemungkinan akan membuat ruang kelas sekolah konvensional menjadi tergerus. Akan hanya sedikit dosen dan guru yang dibutuhkan untuk mengajar.

Ahli Teknologi dan Ilmuwan Komputer Inggris yang berbasis di University of California, Berkeley, Prof Stuart Russell mengatakan teknologi dapat mengakibatkan lebih sedikit guru yang dipekerjakan – bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Kemajuan terbaru dalam AI kemungkinan besar akan mengakhiri ruang kelas sekolah tradisional.

Prof Stuart Russell mengatakan bahwa tutor bergaya ChatGPT yang dipersonalisasi memiliki potensi untuk memperkaya pendidikan dan memperluas akses global dengan memberikan pelajaran yang dipersonalisasi ke setiap rumah tangga melalui ponsel pintar. Teknologi ini mungkin dapat menyampaikan“sebagian besar materi hingga akhir sekolah menengah atas.

“Pendidikan adalah manfaat terbesar yang dapat kita cari dalam beberapa tahun ke depan,” kata Russell sebelum berbicara pada hari Jumat di KTT Global AI untuk Kebaikan PBB di Jenewa seperti dilansir dari The Guardian, Rabu (30/8/2023).

“Seharusnya dalam beberapa tahun ke depan, mungkin pada akhir dekade ini, kita bisa memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada setiap anak di dunia. Hal ini berpotensi transformatif,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa penerapan teknologi canggih di sektor pendidikan juga membawa risiko, termasuk potensi indoktrinasi. Russell mengutip bukti dari penelitian yang menggunakan tutor manusia bahwa pengajaran tatap muka bisa dua hingga tiga kali lebih efektif dibandingkan pelajaran di kelas tradisional, memungkinkan anak-anak mendapatkan dukungan yang disesuaikan dan dipimpin oleh rasa ingin tahu.

“Oxford dan Cambridge tidak benar-benar menggunakan ruang kelas tradisional. Mereka menggunakan tutor mungkin karena lebih efektif,” katanya.