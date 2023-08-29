Astronot India Bagikan Penampakan Bulan Sesungguhnya Usai Chandrayaan-3 Mendarat

JAKARTA - Beberapa hari setelah roket India, Chandrayaan-3 mendarat di bulan, para astronot membagikan foto terkini penampakan bulan sesungguhnya. Foto bagian kutub selatan bulan itu benar-benar menyita perhatian dunia.

“Gambar terbaik di bulan,” tulis Ketua ISRO S Somanath dilansir dari Times of India, Selasa (29/8/2023).

Somanath mengatakan kepada media di Thiruvananthapuram dengan bangga. “Kami memiliki gambaran terdekat dari regolith yang sebenarnya,” tulisnya.

Mereka adalah komoditas yang berharga dan tidak tersedia di mana pun di dunia. Tidak ada seorang pun yang memiliki foto dengan jarak sedekat itu.

“Mereka semua akan datang tetapi nanti karena mereka semua harus datang ke pusat komputer kami,” tulis para astronot.

Pusat Data Misi Eksplorasi dan Pesawat Luar Angkasa India mengambil dan melakukan penilaian dalam jumlah besar. Mengenai kondisi pendarat Vikram dan penjelajah Pragyan, Ketua ISRO memastikan semuanya lancar.

“Semuanya berfungsi dengan baik. Pendarat Chandrayaan-3 dan penjelajahnya sangat sehat dan lima instrumen di dalamnya berfungsi dengan baik. Kami berharap di masa mendatang, 10 hari tersisa (dari hari lunar) sebelum tanggal 3 September, kami dapat menyelesaikan semua eksperimen. Ada berbagai mode yang harus melakukan tes berbeda. Rover juga harus menguji lokasi yang berbeda karena harus melakukan uji mineralogi sehingga harus berpindah-pindah dan melakukan eksperimen yang berbeda,” katanya.