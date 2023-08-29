Penelitian Buktikan Supermoon Pengaruhi Kualitas Tidur Manusia

JAKARTA – Bulan Agustus aea fenomena Supermoon dan Blue Moon. Supermoon adalah suatu kondisi dimana bulan lebih dekat dengan bumi. Tahukah kamu, ternyata Supermoon berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia lho!

Supermoon terjadi karena orbit bulan bukanlah bulat, melainkan berbentuk elips. Meskipun bulan mempengaruhi pasang surut air laut, hal ini juga dikatakan berdampak pada bulan dan pola tidur kita. Seseorang menjadi lebih sulit tidur saat ada supermoon. Namun seberapa benarkah klaim tersebut?

Dilansir dari Sleep Foundation dan uk.style.yahoo.com, Selasa (29/8/2023) studi dengan scala kecil pada tahun 2013, menemukan bahwa ketika sedang bulan purnama, tidur nyenyak yang dialami berkurang sebanyak 30%, tidur lebih lama 5 menit daripada biasanya, dan total tidur yang ada berkurang sebanyak 20 menit.

BACA JUGA:

“Meskipun beberapa orang mengaku mengalami peningkatan emosi atau perubahan suasana hati selama supermoon, tidak ada konsensus ilmiah aktual atau penelitian solid yang ditinjau oleh rekan sejawat atau makalah terbitan yang mendukung klaim ini," kata ahli kesehatan Liberty Mills.

BACA JUGA:

“Gangguan tidur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kondisi lingkungan, dan kesehatan diri,” katanya.

“Meskipun beberapa orang mungkin melaporkan kesulitan tidur selama supermoon, kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh faktor lain selain peristiwa Supermoon itu sendiri," tuturnya.