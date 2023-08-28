1.194 Mahasiswa Luar Pulau Jawa Kuliah di Unpad, Rektor Ingatkan Jauhi Bullying

BANDUNG - Universitas Padjadjaran (Unpad) menerima 1.194 mahasiswa Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Kemendikbudristek RI dari berbagai daerah di Indonesia. Jumlah ini menjadikan Unpad menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang terbanyak menerima mahasiswa program PMM sekaligus terbanyak dalam sejarah program pertukaran mahasiswa di tanah air.

Rektor Unpad Rina Indiastuti mengatakan, Unpad menyambut baik kedatangan para mahasiswa dari luar Pulau Jawa untuk hadir dan belajar bersama dengan mahasiswa Unpad. Diharapkan, kegiatan ini dapat mendorong mahasiswa untuk dapat mencintai Indonesia dengan lebih baik.

Rina juga mengingatkan mahasiswa PMM untuk tidak melakukan intimidasi, perundungan, hingga melakukan tindakan kekerasan seksual. Ambil perkuliahan dengan baik dan hasilkan pengalaman terbaik selama berkuliah di kampus Unpad.

“Jadikan kesempatan baik ini sebagai upaya merajut masa depan gemilang,” kata Rina kepada wartawan, Senin (28/8/2023).

Selain mempelajari dan menghasilkan keterampilan sesuai bidang keilmuan yang diambil di Unpad, mahasiswa PMM juga diharapkan memiliki keterampilan non teknis atau soft skill dan karakter “Jatidiri” khas mahasiswa Unpad. “Banyak skill yang harus diambil sebagai mahasiswa Unpad,” kata Rina.