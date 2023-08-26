Ingin Kuliah di Spanyol? Ini 5 Universitas Terbaik di Madrid versi Edurank

Salah satu universitas di Madrid menjadi pilihan kuliah di Spanyol (Foto: Erasmusu)

JAKARTA - Terinspirasi dengan legenda sepak bola dari Spanyol, atau budaya negeri para matador? Tentunya paling asyik jika menempuh pendidikan di negara ini. Dan Madrid menjadi salah satu pilihan kota terbaik untuk kuliah di Spanyol.

Apakah kalian tahu universitas terbaik di Madrid ada apa saja? Berdasarkan Edurank, Sabtu (26/8/2023) berikut adalah universitas yang terbaik di Madrid. Siapa tahu bisa menjadi rekomendasi buat kamu yang berniat kuliah di sana.

Universitas Terbaik di Madrid

1. Complutense University of Madrid

Di urutan pertama ada Complutense University of Madrid. Universitas ini memiliki 12 Program studi dengan 40 Jurusan yang membuka jenjang S1 hingga S3. Jurusan yang dibuka antara lain Jurusan bisnis, AI, Sejarah, Ekonomi, botani, biologi dan lain-lainnya. Universitas ini menempati nomor 1 di kota Madrid, urutan kedua di Negara Spanyol, dan urutan ke 45 di Benua Eropa.

2. Autonomous University of Madrid

Menyususl di Urutan kedua, Automous University of madrid memiliki 12 Program studi dengan 38 Jurusan. Universitas ini juga membuka jenjang S1 hingga S3 dengan Jurusan Biologi, kimia, fisika, kedokteran dan lain-lainnya. Universitas ini menempati nomor 2 di kota Madrid, urutan 17 di Negara Spanyol, dan urutan ke 124 di Benua Eropa.

3. Technical University of Madrid

Di urutan ketiga, Technical University of Madrid memilikii 6 Program Studi dengan 40 Turunan jurusan yang tersedia. Universitas ini membuka jenjang S1 hingga S3, terkecuali Program studi Bisnis yang hanya membuka S2 dan S3. Universitas ini menempati nomor 3 di kota Madrid, urutan 9 di Negara Spanyol, dan urutan ke 144 di Benua Eropa.